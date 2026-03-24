Buscan 80 empresas aliarse con CFE a través de contratos mixtos

En la primera convocatoria de contratos mixtos, CFE planteó requerimientos por 6 mil 500 megawatts (MW) para las siete centrales regionales (GCR) en que divide al País, de los cuales 3 mil 550 MW deben ser generación fotovoltaica, 2 mil 850 MW eólica y 100 MW termosolar.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) analizará 244 proyectos para construir centrales eléctricas que presentaron 80 empresas nacionales e internacionales a través de contratos mixtos, pero ninguna propuesta es termosolar.

El 25 de agosto, Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal construirá una central eléctrica termosolar con dos plantas de 50 MW cada una en Baja California, con una inversión de 800 millones de dólares.

Empresas como las multinacionales AES, Fisterra Energy, Cox, Cubico, Mota-Engil, Alten, Enel, EDF, Atlas, Valia Energía, Aselco e ICA, entre otras, presentaron propuestas fotovoltaicas, principalmente, eólicas, híbridas y de rebombeo, pero ninguna concursó por la central termosolar.

La mayoría de las empresas presentaron propuestas para más de dos proyectos.

Por ejemplo, la canadiense Cubico Sustainable Investment presentó 15 propuestas, la española Fisterra ocho y Cox siete, señala un reporte de CFE.

En esta primera convocatoria se presentaron 394 proyectos, de los cuales 150 no concluyó el proceso de inscripción o hubo propuestas repetidas y en un caso se desistieron, explica.

La CFE deberá seleccionar de entre las 222 propuestas por central regional y 22 para las centrales eléctricas Concepción de Mendizábal y Cerro Prieto las empresas a las que adjudicará el contrato.

De las 222 propuestas para GCR de centrales eléctricas que analiza CFE 178 son fotovoltaicas, 34 eólicas, nueve híbridas y una de rebombeo.

Estos proyectos representan una capacidad en conjunto de 37 mil 749 MW, es decir, 581 por ciento superior a la necesidad requerida, señala CFE.Nuevo León lideró en propuestas por capacidad de generación con 5 mil 431 MW en total, seguido de Tamaulipas, con 4 mil 756 MW, y Campeche, con 3 mil 729 MW, expone el reporte con fecha del 6 de marzo.

Adicionalmente, se presentaron 22 propuestas para participar en los proyectos fotovoltaicos con CFE, de los cuales 11 son para Concepción de Mendizábal y 11 para Cerro Prieto, por una capacidad total de mil 73 MW.

De los 244 proyectos que participan en esta convocatoria, 105 ya cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada o en trámite; 116 tiene en trámite la Manifestación de Impacto Social del Sector Eléctrico y 125 tiene estudios de interconexión, expone el documento.

Por su parte, 91 proyectos carecen de algunos de los tres trámites expuestos, agrega.

En los contratos mixtos, la inversión inicial que aportará CFE será en terrenos, permisos y contratos de compra de 70 por ciento de la energía que se genere por un lapso de 25 años, mientras que la iniciativa privada aportará todo el capital para la central eléctrica y será responsable de la construcción y desarrollo de ésta hasta su entrada en operación.

La empresa estatal inició el proceso de revisión técnica y selección de proyectos y propuestas el 4 de marzo, el cual concluir· el 6 de abril, establece el calendario de la Comisión.