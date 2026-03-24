Van ahora contra Jueza por fraude inmobiliario de empresario de NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 marzo 2026
    Van ahora contra Jueza por fraude inmobiliario de empresario de NL
    El desarrollador Pedro Babb está acusado penalmente por un fraude de 57 millones de pesos tras cinco años de incumplirle a una inversionista y amiga de la infancia, a quién engañó con promesas de desarrollos que nunca se llevaron a cabo. ESPECIAL

Cuando el Juez de Control en Nuevo León giró orden de aprehensión contra Babb y Mireles, ambos tenían un amparo de una Jueza con jurisdicción en Tamaulipas

Personas vÍctimas de un fraude inmobiliario por 57 millones de pesos interpusieron una queja por presuntos actos de corrupción de la Jueza del Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, Raquel Ivette Duarte Cedillo, con sede en Matamoros.

“Nuestra expectativa es la de poner orden en el proceso judicial para que nuestra queja llegue al Tribunal de Disciplina Federal y que esta Jueza sea amonestada o suspendida”, sentenció Gabriel Garza Fernández, representante de la afectada por el empresario Pedro Babb y su socio José Mireles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dara-pjf-transporte-especial-a-empleados-DJ19678487

“Si nuestra contraparte promueve un amparo, que lo haga conforme a la jurisdicción, en todo caso en Nuevo León y con un juzgador que se citó a lo que marca la Ley”.

Ayer Grupo REFORMA publicó que Pedro Babb, desarrollador, está acusado penalmente por un fraude de 57 millones de pesos tras cinco años de incumplirle a una inversionista y amiga de la infancia, a quién engañó con promesas de desarrollos que nunca se llevaron a cabo.

Pero cuando el Juez de Control en Nuevo León giró orden de aprehensión contra Babb y Mireles, ambos tenían un amparo de una Jueza con jurisdicción en Tamaulipas.

“La obligación del propio Juez de Distrito es brindar seguridad jurídica a las partes y no nada más a quien promueva un amparo, pero mi representada quedó en una situación de incertidumbre jurídica”.

El abogado dijo que promovió la queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial Federal del Consejo de la Judicatura a raíz del actuar de la Jueza con el Folio BZM-00133 44/26.

“Tomando en cuenta lo que sucedió y revisando el antecedente de esa Jueza, descubramos que está en un montón de procesos anómalos y relevantes y otorgando resoluciones fuera de la realidad con tendencia a que los presuntos delincuentes salgan en libertad, como cuando absolvió al secuestrador conocido como Mochaorejas y lo dejó libre y narcotraficantes como Rafael Caro Quintero”.

Señaló que la expectativa es que, una vez que el Tribunal de Disciplina Judicial responda a su queja, devuelva al Juez de Control de Nuevo León la jurisdicción del caso en el que giró la orden de aprehensión contra ambos acusados de fraude.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Injusticia
Fraudes

Localizaciones


Nuevo León

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Recientemente en Saltillo se han ejecutado diversos cateos en los que se han asegurado estupefacientes.

Coahuila: Van 450 cateos en 2026; 35% por drogas y en 60 casos se ha desarmado a agresores de mujeres
Esta semana el gobernador Manolo Jiménez anunciará la llegada de nuevas inversiones a la región.

Coahuila prevé inversiones millonarias y reactivación energética con proyecto de gas
Mientras el PT insiste en sacar la consulta de 2027, la Jucopo admite que, sin consenso, el dictamen podría ir al pleno hasta Pascua.

Persisten diferencias por Plan B electoral; PT y Jucopo del Senado mantienen desacuerdo

La modernización del inmueble incluye tecnología LED en distintos niveles del estadio.

Ciudad de México: iluminación y sonido del Estadio Banorte quedan listos para su estreno
Camino. La película ha recorrido festivales internacionales y ha sido reconocida por su enfoque sobre la violencia de género.

Gabriel Ramos: ‘se cantaba ‘Rosita Alvirez’ sin reflexionar que habla de un feminicidio’
Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales el momento en que una persona está tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional

Asisten a migrantes atrapados en camión por deshidratación y otras afecciones médicas

Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informa sobre posicionamiento de México en el T-MEC

Marcelo Ebrard informa sobre posicionamiento de México tras revisión del T-MEC