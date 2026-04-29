Buscan sancionar autorización de participación de agentes sin permiso

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México
/ 29 abril 2026
    Buscan sancionar autorización de participación de agentes sin permiso
    Suspensión, destitución, inhabilitación y sanción económica son las sanciones contempladas en la ley. CUARTOSCURO

La propuesta surge a partir de la polémica generada por la presencia de agentes de EU en Chihuahua

El diputado Juan Carlos Varela Domínguez (Morena) propuso reformar la Ley de Seguridad Nacional, para considerar amenazas a la Seguridad Nacional, la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad pública, inteligencia o investigación dentro del territorio nacional sin autorización del Ejecutivo Federal.

”Queda estrictamente prohibido a las autoridades de las entidades federativas y municipios celebrar acuerdos, convenios o cualquier forma de colaboración directa con gobiernos, agencias o corporaciones extranjeras que implique su participación operativa en territorio nacional”, refiere el proyecto del morenista.

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La propuesta de reforma señala el caso de Chihuahua, donde fallecieron dos agentes de la CIA, sin que la gobernadora Maru Campos haya informado a la Federación su presencia.

”El caso referido no debe analizarse como un hecho aislado, sino como un síntoma de un vacío normativo que, de no atenderse, puede reproducirse en otras entidades federativas, generando un riesgo sistémico para la soberanía nacional”, refiere el documento.

La iniciativa también establece la suspensión, destitución, inhabilitación y sanción económica al servidor público que lo autorice o permita.

”La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de 30 a 90 días naturales”, detalla la iniciativa.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Y de 10 a 20 años si dicho monto excede el límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

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