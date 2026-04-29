Rubén Rocha Moya podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos

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México
/ 29 abril 2026
    Rubén Rocha Moya podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos
    Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa es acusado en EU por narcotráfico y apoyo a Los Chapitos; cargos contemplan hasta cadena perpetua Cuartoscuro

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, es señalado en EU por conspiración y apoyo al narco; sanciones podrían llegar a cadena perpetua

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra diez funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa, en la que destaca el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien podría enfrentar una posible sentencia de cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable.

La acusación también menciona a otros nueve funcionarios que, según el documento, habrían recibido pagos a cambio de brindar protección a integrantes del grupo criminal o proporcionar información sobre operativos de seguridad.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones formaban parte de una estructura de apoyo institucional que facilitaba las actividades delictivas del grupo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/acusa-eu-a-rocha-moya-y-a-nueve-funcionarios-senalan-pacto-con-el-cartel-de-sinaloa-JE20356285

RUBÉN ROCHA MOYA PODRÍA ENFRENTAR CADENA PERPETUA O 40 AÑOS DE CÁRCEL POR VÍNCULOS CON LOS CHAPITOS

De acuerdo con el documento, los cargos imputados al mandatario estatal incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos.

Estas acusaciones, conforme a la legislación estadounidense, contemplan sanciones que pueden alcanzar la cadena perpetua, además de establecer una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

La acusación señala que los delitos están relacionados con la presunta facilitación de operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que eleva la gravedad de las imputaciones y las posibles consecuencias penales.

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ROCHA MOYA HABRÍA OFRECIDO PROTECCIÓN A LOS CHAPITOS PARA TRÁFICO DE DROGA A ESTADOS UNIDOS

El documento refiere que los acusados habrían mantenido vínculos con la facción del grupo criminal conocida como “Los Chapitos”, integrada por hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

En ese contexto, se indica que Rubén Rocha Moya “supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”.

Asimismo, se establece que, ya en funciones como gobernador, habría permitido que dicha organización operara sin interferencias en el estado de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/acusan-en-eu-a-subprocurador-de-sinaloa-por-narcotrafico-y-vinculos-con-los-chapitos-OE20356484

ESTADOS UNIDOS SOSTIENE POSTURA CONTRA LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS QUE TRABAJAN CON EL CRIMEN ORGANIZADO

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló en el documento que “el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar”, y añadió que estas acusaciones buscan enviar un mensaje sobre la intención de procesar a cualquier funcionario que colabore con organizaciones criminales.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso, por lo que no existe una resolución definitiva. La situación jurídica de Rubén Rocha Moya y de los demás señalados dependerá del desarrollo de los procedimientos legales correspondientes en las instancias judiciales de Estados Unidos.

El caso se mantiene bajo análisis en el ámbito internacional debido a la gravedad de los cargos y a las posibles sanciones que podrían derivarse, entre ellas la cadena perpetua.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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