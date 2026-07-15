Buscará Julián LeBarón candidatura para gubernatura de Chihuahua por Somos Mx

En conferencia de prensa, el líder nacional del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, oficializó la aspiración este miércoles.

El activista Julián LeBarón buscará la candidatura a la Gubernatura de Chihuahua por Somos México.

LeBarón sostuvo que su proyecto fue aceptado en la institución política emanada de la Marea Rosa, sin afiliarse a sus filas.

“Él mantiene su carácter de ciudadano independiente. Aquí están abiertas las puertas para cualquier ciudadano. Nosotros estamos aquí para ser un vehículo de los ciudadanos”, abundó Acosta.

El líder social denunció que ya ha recibido amenazas de muerte para retirarse de la carrera electoral,que aún no ha iniciado de manera oficial.

LeBarón informó que presentó su denuncia ante la Secretaría de Seguridad federal y obtuvo protección personal a cargo de la Guardia Nacional.

El líder de la comunidad menonita afirmó que decidió sumarse a las filas de Somos México por ser una organización sin precedentes y la amistad que lo une con los líderes del partido.

Su intención, aseguró, es ganarse la confianza de la ciudadanía hablándoles con la verdad para la defensa de la vida, de los niños y recuperar la seguridad del estado.

LeBarón anticipó que los sectores agrícola y de madres buscadoras ya le han expresado su apoyo.