Cabeza de Vaca no podría ser candidato si es prófugo de la justicia, aclara Zaldívar

Durante La Mañanera del Pueblo , el funcionario fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de que el exmandatario tamaulipeco pudiera participar como candidato. Zaldívar evitó emitir una opinión específica sobre su situación jurídica, al señalar que no conoce todos los elementos particulares del caso.

El exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca no podría ser candidato a un cargo de elección popular si tuviera una orden de aprehensión, no hubiera comparecido ante un juez y se encontrara fuera del alcance de las autoridades, explicó Arturo Zaldívar , coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

Sin embargo, explicó qué ocurriría si una persona se encuentra en las condiciones planteadas durante la conferencia. La clave, señaló, está en determinar si existe una orden de aprehensión y si la persona se ha sustraído de la acción de la justicia.

CUÁNDO UNA PERSONA ES CONSIDERADA PRÓFUGA

Zaldívar explicó que la existencia de una orden de aprehensión, por sí sola, no significa automáticamente que una persona haya perdido sus derechos político-electorales. Para que se configure el supuesto de prófugo de la justicia, deben presentarse otras circunstancias.

El funcionario puso como ejemplo el escenario de una persona que tiene una orden de aprehensión, no se presenta ante un juez y además se encuentra en otro país. En ese caso, de acuerdo con la explicación ofrecida, existirían elementos para considerar que está evadiendo la acción de las autoridades.

“Si esta persona a la que usted alude tiene orden de aprehensión, no ha comparecido ante el juez y está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia”, señaló.

Bajo esas condiciones, la Constitución establece consecuencias sobre los derechos político-electorales, entre ellos la posibilidad de participar como candidato en una elección.

CABEZA DE VACA NO PODRÍA SER CANDIDATO EN ESE SUPUESTO

Al explicar el escenario planteado por los reporteros, Zaldívar fue claro al señalar que una persona que encuadre en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia no podría competir por un cargo de elección popular.

“Entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato”, puntualizó.

La declaración no representa, según lo expuesto por el propio funcionario, una determinación sobre el caso particular de García Cabeza de Vaca. Zaldívar insistió en que desconoce las condiciones jurídicas específicas del exgobernador y que su explicación corresponde únicamente al supuesto planteado durante la conferencia.

El criterio, añadió, no depende de la identidad de la persona involucrada. Se trata de una condición jurídica que tendría que aplicarse de la misma manera cuando se acrediten las circunstancias previstas.

TAMBIÉN SE DEBE REVISAR EL REQUISITO DE RESIDENCIA

Además de la situación relacionada con una posible orden de aprehensión y la condición de prófugo, Zaldívar señaló que existen otros requisitos que deben revisarse antes de determinar si una persona puede contender por un cargo público.

Entre ellos está el requisito de residencia previa, que se exige para determinados puestos de elección popular. Por ello, incluso cuando una persona conserve sus derechos políticos, deben revisarse las condiciones específicas establecidas para el cargo al que pretende competir.

El funcionario recalcó que la explicación ofrecida durante La Mañanera no se limita al exgobernador de Tamaulipas. Los mismos criterios deben aplicarse a cualquier persona que se encuentre bajo las mismas circunstancias jurídicas.

“Esto que estoy diciendo se aplica a cualquier persona que esté en esos supuestos”, concluyó.