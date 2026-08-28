UIF bloqueó 24 mil cuentas por 8 mil 670 mdp ligados al crimen organizado

Los resultados corresponden al periodo comprendido entre octubre de 2024 y agosto de 2026, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum . El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares , presentó las cifras durante La Mañanera del Pueblo .

La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) informó que ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias relacionadas con personas vinculadas a actividades de delincuencia organizada, con recursos por más de 8 mil 670 millones de pesos .

De acuerdo con el funcionario, las acciones forman parte de la estrategia para detectar operaciones financieras que puedan estar relacionadas con estructuras criminales y evitar que utilicen el sistema financiero mexicano para mover recursos.

CUÁNTAS CUENTAS HA BLOQUEADO LA UIF

Reyes Colmenares detalló que, además de las cuentas inmovilizadas, la UIF incorporó a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

“Se han incorporado 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos”, informó.

Las cifras muestran un incremento considerable en el número de cuentas bloqueadas durante 2026. Entre enero y agosto de este año fueron inmovilizadas 17 mil 496 cuentas, mientras que en 2025 se registraron 6 mil 942 y durante el periodo correspondiente de 2024 fueron 184.

El monto de recursos también presentó una diferencia importante entre los ejercicios. En 2026, la UIF reportó 4 mil 934 millones 421 mil 771 pesos inmovilizados, frente a 3 mil 734 millones 488 mil 744 pesos registrados durante 2025.

CÓMO IDENTIFICA LA UIF LAS OPERACIONES

La UIF tiene entre sus funciones analizar información relacionada con movimientos financieros que puedan resultar inusuales o representar un riesgo para el sistema financiero.

El proceso contempla la identificación de operaciones, el análisis de información y la generación de inteligencia financiera para detectar posibles vínculos entre personas, empresas y estructuras dedicadas a actividades ilícitas.

Cuando la dependencia encuentra elementos que considera suficientes, puede incorporar a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas, mecanismo que permite solicitar la inmovilización de los recursos financieros asociados.

Esta herramienta forma parte de las medidas utilizadas por las autoridades para dificultar el movimiento de dinero presuntamente relacionado con actividades delictivas.

UIF BUSCA GOLPEAR LAS FINANZAS DEL CRIMEN

Durante la presentación de resultados, Reyes Colmenares sostuvo que el bloqueo de cuentas busca afectar directamente la capacidad económica de las organizaciones criminales.

“Con estas acciones se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales, se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y se fortalece la coordinación institucional e interinstitucional”, señaló.

La estrategia financiera se suma a otras acciones de las autoridades para identificar las estructuras económicas detrás de actividades delictivas. El objetivo es evitar que recursos de procedencia ilícita puedan circular con facilidad a través de instituciones financieras.

Los datos presentados por la UIF muestran que 2026 concentra la mayor cantidad de cuentas inmovilizadas dentro del periodo reportado, con más de 17 mil casos registrados hasta agosto.