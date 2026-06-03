Cae a 2.4% crecimiento económico y repunta inseguridad en ciudades de México: Imco

El ejercicio destacó que el promedio de crecimiento del PIB en las ciudades evaluadas es de apenas 2.4 por ciento, frente al 4.1 por ciento del índice de 2024. Esto representa una caída de casi dos puntos porcentuales, lo que refleja el enfriamiento del ciclo económico nacional.

La caída del crecimiento económico y de la seguridad, además de un aumento en la percepción de corrupción, fueron algunos de los principales resultados del Índice de Competitividad Urbana 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad ( Imco ).

Oaxaca lidera con un crecimiento de 7.09 por ciento, impulsado por el turismo y los servicios, mientras que Cancún avanzó 4.52 por ciento. En el extremo opuesto, Campeche registra una contracción de 1.13 por ciento debido a la caída en la actividad petrolera, mientras que ciudades como Mazatlán (0.27 por ciento) y Culiacán (0.97 por ciento) muestran una desaceleración asociada al incremento de la violencia.

En materia de seguridad pública, el índice presenta la mayor dispersión entre las ciudades. La percepción de seguridad promedio en las 72 ciudades es de 39.23 por ciento; es decir, solo cuatro de cada 10 habitantes se sienten seguros en su ciudad.

En materia de homicidios, el promedio es de 28.42 por cada 100 mil habitantes, con casos extremos como Colima-Villa de Álvarez (133.60), Celaya (112.91) y Acapulco (95.73), además de una tendencia al alza incluso en ciudades bien posicionadas como Mérida y Saltillo.

Otro de los hallazgos del índice es el aumento en la percepción de corrupción. El informe señala que “la percepción de prácticas corruptas es frecuente en las ciudades mexicanas: el promedio nacional es de 82.65 por ciento, y aun en la ciudad con menor percepción (Mérida, con 69.79 por ciento), esta supera los dos tercios de la población”, afirmó el Instituto.