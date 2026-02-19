Cae a presunto líder de célula ligada a masacre en campo de futbol en Salamanca

Autoridades estatales de seguridad informaron la captura del presunto líder de la célula criminal señalada como responsable del ataque armado ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, hecho que dejó un saldo de 11 personas fallecidas.

La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González, quien indicó que la detención fue resultado de un trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales. Además, se informó que se han girado siete órdenes de aprehensión contra otras personas presuntamente relacionadas con el crimen.

AUTORIDADES DESTACAN COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

A través de redes sociales, el funcionario estatal informó que la captura se realizó como parte de una estrategia conjunta de seguridad y procuración de justicia.

En su mensaje señaló: “Una de los principales instrucciones de nuestra gobernadora @LibiaDennise es que en Guanajuato no habrá impunidad”. También indicó que, “en una acción coordinada con autoridades federales y estatales, nuestras @FSPE_Gto lograron la captura del presunto líder de la célula que perpetró el ataque contra civiles en Loma de Flores, Salamanca, y de dos de sus cómplices”.

Añadió que el trabajo de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato permitió obtener nuevas órdenes de aprehensión, al señalar que “el profundo y dedicado trabajo de la @FGEGUANAJUATO les permitió obtener 7 órdenes de aprehensión más para personas relacionadas con estos hechos”.

El funcionario también expresó que las autoridades continuarán colaborando para atender a las víctimas y sus familias, al afirmar que seguirán trabajando “en estrecha coordinación con las autoridades federales, para que las víctimas y sus familiares reciban justicia”.

EL ATAQUE OCURRIÓ DURANTE UN ENCUENTRO DEPORTIVO

La detención del presunto líder del grupo delictivo se registró 25 días después del ataque armado ocurrido el domingo 25 de enero, alrededor de las 17:30 horas.

Ese día, decenas de personas se encontraban reunidas en un campo de fútbol de la comunidad tras un encuentro deportivo cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y abrió fuego contra los asistentes.

La agresión ocurrió cuando el partido había concluido y las familias convivían en el sitio. El ataque dejó múltiples víctimas mortales y personas heridas.

REACCIONES DE AUTORIDADES MUNICIPALES TRAS MASACRE

Horas después de los hechos, el alcalde de Salamanca, César Prieto, calificó lo ocurrido como “un lamentable y cobarde ataque en la comunidad”.

El edil señaló que el municipio enfrenta una situación compleja en materia de seguridad, al asegurar que Salamanca atraviesa un “momento grave, una grave descomposición social” y una “ola de violencia”.