$!Masacre en Salamanca: liberan a tres de los seis detenidos, solo tres son vinculados

PERIODISTA CUESTIONA LA LIBERACIÓN DE TRES PERSONAS RELACIONADAS CON LA MASACRE DE SALAMANCA

La dependencia estatal no detalló los motivos por los cuales tres de los presuntos implicados no fueron vinculados a proceso. Sin embargo, indicó que, al momento de su detención, aportaron información que permitió fortalecer las líneas de investigación, aunque finalmente no se ejerció acción penal en su contra.

Luego de 16 días sin informar públicamente sobre detenciones, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer que seis personas fueron detenidas por su presunta relación con la masacre ocurrida en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca. De ellas, tres quedaron en libertad y las otras tres fueron vinculadas a proceso por delitos federales y del fuero común.

El comunicado fue emitido después de que el periodista Héctor de Mauleón revelara que los detenidos no habían sido vinculados a proceso. Una semana antes, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, se había negado a proporcionar información sobre detenciones y el estatus legal de los sospechosos.

En esa ocasión, el fiscal incluso sugirió que la Secretaría de Seguridad y Paz asumiera la responsabilidad de un comunicado previo en el que se informaba sobre “al menos tres” detenidos por el ataque ocurrido en el campo de futbol Cabañas, donde murieron 11 personas.

ACTUALIZAN NÚMERO DE VÍCTIMAS; FISCALÍA CONFIRMA QUE 13 PERSONAS RESULTARON LESIONADAS

En el boletín difundido la noche del martes, la Fiscalía precisó que el ataque fue dirigido y actualizó la cifra de personas lesionadas a 13, en lugar de las 12 que inicialmente había informado el Gobierno Municipal de Salamanca.

“El evento fue de alta complejidad, por el contexto, el número de víctimas y la probable participación de grupos antagónicos de la delincuencia organizada”, señala el comunicado oficial.

HOMBRES VINCULADOS A PROCESO SON SEÑALADOS POR PORTACIÓN DE ARMAS Y DELITOS DE FURO COMÚN

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, las tres personas que fueron vinculadas a proceso portaban armas de fuego al momento de su detención.

Se detalló que enfrentan cargos en el ámbito federal por la portación de armas, así como por delitos del fuero común. No obstante, la institución no especificó cuáles son estos últimos.

La dependencia subrayó que la información relacionada con la investigación se maneja con “sigilo extremo”, al señalar que esta medida responde a la necesidad de proteger a las víctimas, salvaguardar el debido proceso y evitar riesgos que puedan beneficiar a los presuntos responsables.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque en campo de futbol de Salamanca destapa disputa criminal y cobro de extorsiones

FISCALÍA DE GUANAJUATO ASEGURA QUE NO HABRÁ IMPUNIDAD

La Fiscalía General del Estado aseguró que ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona donde ocurrió el crimen.

Asimismo, sostuvo que la actuación de las autoridades fue inmediata y coordinada, lo que, según el comunicado, permite informar sobre “avances reales que confirman que no habrá impunidad”.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos en la comunidad Loma de Flores y determinar las responsabilidades correspondientes conforme al marco legal vigente.