$!Cae con droga hombre que era buscado por secuestro, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que ya era buscado por el delito de secuestro fue detenido en un operativo ejecutado en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, junto a una mujer, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

La dependencia estatal detalló que con estrategias tácticas de investigación e inteligencia; la División Inteligencia de Fuerza Civil y el Grupo de Coordinación Metropolitana ejecutaron la detención de los presuntos vinculados a hechos ilícitos en el referido ayuntamiento.

El dispositivo efectuado por elementos de la Guardia Nacional, la Defensa y Fuerza Civil se realizó la tarde del lunes en la colonia Valle del Roble, sector Álamo cuando buscaban al sospechoso que merodeaba por la zona.

En el cruce de Álamo y Enebro visualizaron a una pareja y las facciones y vestimenta del hombre coincidían con la descripción que tenían para localizarlo.

TRAS DETENCIÓN DE HOMBRE Y MUJER LES DECOMISAN DROGAS

Los oficiales abordaron a los sospechosos que se identificaron como Carlos “N”, de 31 años y Beatriz “N”, de 37, a quienes les decomisaron 32 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 28 de una sustancia sólida parecida al cristal y diversos indicios de apariencia ilícita.