Incendio de tarimas provoca evacuación de 30 personas en Nuevo León

/ 17 noviembre 2025
    Los hechos se registraron en la colonia Andrés Caballero en el municipio de General Escobedo, Nuevo León. FOTO: CORTESÍA
Protección Civil de Nuevo León informó que recibió el reporte de un siniestro en un lugar en donde se almacenan tarimas

Monterrey, Nuevo León.- Por lo menos unas 30 personas evacuadas dejó un incendio de tarimas y basura en el municipio de Escobedo, Nuevo León, este lunes.

Protección Civil del estado (PCNL) informó que los hechos se registraron en el cruce de las calles Bertha Caballero y Rosendo Caballero, en la colonia Andrés Caballero, en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Lo detienen con droga y tenía orden de aprehensión por abuso sexual, en NL

La dependencia estatal informó que recibió el reporte de un siniestro en un lugar en donde se almacenan tarimas y, al arribo de los elementos en el lugar, ya se encontraban trabajando Bomberos de Nuevo León y Búsqueda y Rescate.

En el sitio se consumieron tarimas, basura, plásticos y una traila. La propietaria del sitio dijo que se dedican al armado de tarimas y desconocían la causa que originó el fuego. Los evacuados son de los domicilios aledaños.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

