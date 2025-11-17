Incendio de tarimas provoca evacuación de 30 personas en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Por lo menos unas 30 personas evacuadas dejó un incendio de tarimas y basura en el municipio de Escobedo, Nuevo León, este lunes.

Protección Civil del estado (PCNL) informó que los hechos se registraron en el cruce de las calles Bertha Caballero y Rosendo Caballero, en la colonia Andrés Caballero, en el referido ayuntamiento.

