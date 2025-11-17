Incendio de tarimas provoca evacuación de 30 personas en Nuevo León
Protección Civil de Nuevo León informó que recibió el reporte de un siniestro en un lugar en donde se almacenan tarimas
Monterrey, Nuevo León.- Por lo menos unas 30 personas evacuadas dejó un incendio de tarimas y basura en el municipio de Escobedo, Nuevo León, este lunes.
Protección Civil del estado (PCNL) informó que los hechos se registraron en el cruce de las calles Bertha Caballero y Rosendo Caballero, en la colonia Andrés Caballero, en el referido ayuntamiento.
La dependencia estatal informó que recibió el reporte de un siniestro en un lugar en donde se almacenan tarimas y, al arribo de los elementos en el lugar, ya se encontraban trabajando Bomberos de Nuevo León y Búsqueda y Rescate.
En el sitio se consumieron tarimas, basura, plásticos y una traila. La propietaria del sitio dijo que se dedican al armado de tarimas y desconocían la causa que originó el fuego. Los evacuados son de los domicilios aledaños.