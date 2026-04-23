$!Cae cuatro generadores de violencia en operativos en Linares, NL

Monterrey, Nuevo León.- Dos hombres y dos mujeres que son señalados como generadores de violencia fueron detenidos en dos operativos ejecutados en Linares, Nuevo León. La detención de los presuntos se deriva de trabajos de investigación e inteligencia de elementos de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos municipales.

DETIENEN A TRES PERSONAS CON DOSIS DE DROGAS La primera intervención sucedió en la colonia Jardines de Linares, donde ya habían sido detectados los tres sospechosos vendiendo sustancias ilícitas. En el cruce de Nochebuena y Ginsen se percataron de la presencia de dos mujeres y un hombre cuyas facciones coincidían con las descripciones que traían. Los detenidos fueron identificados como: María “N”, de 37 años; Jennifer “N”, de 21 años y Regino “N”, de 44 años. Entre sus pertenencias los sospechosos traían 69 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 124 dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal y dinero en efectivo.

Posteriormente, en la colonia Misiones de Río Verde, se procedió a la detención de Luis “N”, de 36 años, que portaba un chaleco balístico. Al individuo le hallaron un chaleco balístico, cuatro cargadores para arma larga abastecidos con 30 balas cada uno. Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.

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