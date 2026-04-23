Cae cuatro generadores de violencia en operativos en Linares, NL

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México
/ 23 abril 2026
    Cae cuatro generadores de violencia en operativos en Linares, NL
    Autoridades detuvieron a cuatro presuntos en Linares; les aseguraron dosis de droga, dinero en efectivo y equipo táctico en dos operativos simultáneos. Cortesía
    Cae cuatro generadores de violencia en operativos en Linares, NL
    Autoridades detuvieron a cuatro presuntos en Linares; les aseguraron dosis de droga, dinero en efectivo y equipo táctico en dos operativos simultáneos.

En dos operativos ejecutados en Linares, Nuevo León fueron detenidos dos hombres y dos mujeres señalados como generadores de violencia

Monterrey, Nuevo León.- Dos hombres y dos mujeres que son señalados como generadores de violencia fueron detenidos en dos operativos ejecutados en Linares, Nuevo León.

La detención de los presuntos se deriva de trabajos de investigación e inteligencia de elementos de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos municipales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ante-amenazas-de-tiroteos-activan-protocolos-de-seguridad-en-escuelas-de-nuevo-leon-GB20214460

DETIENEN A TRES PERSONAS CON DOSIS DE DROGAS

La primera intervención sucedió en la colonia Jardines de Linares, donde ya habían sido detectados los tres sospechosos vendiendo sustancias ilícitas.

En el cruce de Nochebuena y Ginsen se percataron de la presencia de dos mujeres y un hombre cuyas facciones coincidían con las descripciones que traían.

Los detenidos fueron identificados como: María “N”, de 37 años; Jennifer “N”, de 21 años y Regino “N”, de 44 años.

Entre sus pertenencias los sospechosos traían 69 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 124 dosis de una sustancia sólida granulada similar al cristal y dinero en efectivo.

$!Cae cuatro generadores de violencia en operativos en Linares, NL
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cateos-de-la-fgr-dejan-dos-detenidos-asi-como-el-aseguramiento-de-narcoticos-y-armas-en-nl-OK20192480
$!Cae cuatro generadores de violencia en operativos en Linares, NL

Posteriormente, en la colonia Misiones de Río Verde, se procedió a la detención de Luis “N”, de 36 años, que portaba un chaleco balístico. Al individuo le hallaron un chaleco balístico, cuatro cargadores para arma larga abastecidos con 30 balas cada uno.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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