Cateos de la FGR dejan dos detenidos, así como el aseguramiento de narcóticos y armas, en NL

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México
/ 22 abril 2026
    Cateos de la FGR dejan dos detenidos, así como el aseguramiento de narcóticos y armas, en NL
    La FGR logró el decomiso de drogas y el aseguramiento de armas tras realizar dos cateos FGR

Los cateos se ejecutaron en dos domicilios del ayuntamiento de Linares, el pasado 18 de abril

Monterrey, Nuevo León.- En dos cateos ejecutados en el municipio de Linares, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron la detención de dos personas y el aseguramiento de armas, cargadores y narcóticos.

Los cateos se ejecutaron el 18 de abril en dos viviendas del mencionado ayuntamiento por parte del Ministerio Público Federal (MPF) en compañía de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de Servicios Periciales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enfrentamiento-deja-cinco-civiles-armados-abatidos-en-general-teran-nuevo-leon-FD20108937
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El primer inmueble intervenido está ubicado en la colonia Fomerrey, donde se logró la detención de Leiza “N”.

En el lugar se aseguraron un revólver calibre .357, dos escopetas calibre .12, así como 50 cartuchos de diferentes calibres, incluyendo un cartucho de punta hueca expansiva, cuatro envoltorios de cocaína en polvo, marihuana y una báscula gramera.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-en-nuevo-leon-dos-por-muerte-y-agresion-de-policias-en-slp-AL20091450

En una segunda vivienda ubicada en la colonia Misión San Gerardo fue detenido Édgar “N”, a quien le aseguraron 13 bolsas de marihuana con un peso de seis kilos 500 gramos, un bote con el mismo enervante, cinco bolsas con cocaína en polvo y otras cinco bolsas con cocaína en piedra.

También al presunto le confiscaron nueve armas de fuego de diversos calibres, 17 cargadores, 350 cartuchos de distintos calibres, equipos de comunicación, 4 mil 70 pesos y dos básculas grameras.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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