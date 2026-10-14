Cae “El Dámaso” en Tlalpan: investigan su presunto papel en el cártel de Tláhuac

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    Cae “El Dámaso” en Tlalpan: investigan su presunto papel en el cártel de Tláhuac
    La Fiscalía capitalina detuvo a Feliciano “N”, señalado como presunto segundo al mando del cártel de Tláhuac. FOTO: FGJ CDMX

Las autoridades lo relacionan con posibles casos de extorsión, despojo de inmuebles y venta de drogas.

La detención de Feliciano “N”, conocido como “El Dámaso”, puso bajo investigación a uno de los presuntos integrantes de mayor rango del cártel de Tláhuac. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que el hombre fue capturado en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan.

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De acuerdo con información de inteligencia de la Policía de Investigación, el detenido sería el segundo al mando de esta organización criminal. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para establecer su posible participación en otros delitos.

¿QUIÉN ES “EL DÁMASO” Y DE QUÉ LO ACUSAN?

Según la FGJ, Feliciano “N” estaría relacionado con presuntas actividades de extorsión a comerciantes, despojo de inmuebles y venta de narcóticos en la alcaldía Tláhuac.

Estas líneas de investigación forman parte de las indagatorias que buscan determinar el alcance de sus posibles actividades delictivas y su posición dentro de la estructura de la organización.

La Fiscalía precisó que las investigaciones continúan, por lo que todavía se deberá establecer su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Los señalamientos de las autoridades no constituyen, por sí mismos, una sentencia condenatoria.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE “EL DÁMASO” EN TLALPAN

$!Feliciano “N” estaría relacionado con presuntas actividades de extorsión a comerciantes.
Feliciano “N” estaría relacionado con presuntas actividades de extorsión a comerciantes. FOTO: FGJ CDMX

Feliciano “N” fue detenido el martes 13 de octubre de 2026 en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan. La captura ocurrió en flagrancia por su probable participación en delitos contra la salud, informó la Fiscalía capitalina.

Durante el operativo, los agentes aseguraron presuntas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana y cocaína, así como dos teléfonos celulares.

Estos objetos quedaron relacionados con las actuaciones correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar las circunstancias de los hechos.

INVESTIGACIÓN RASTREÓ SUS MOVIMIENTOS EN TRES ALCALDÍAS

La captura fue resultado de una investigación desarrollada durante varios meses por la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes.

En ese periodo, elementos de la Policía de Investigación realizaron labores de seguimiento y análisis de información para identificar distintos puntos de movilidad del presunto integrante del grupo criminal.

Las indagatorias permitieron ubicar movimientos relacionados con las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, zonas en las que los agentes concentraron parte de sus labores de investigación.

El trabajo de inteligencia permitió avanzar en la localización del sospechoso hasta concretar su detención en Tlalpan.

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¿QUÉ SIGUE PARA EL PRESUNTO LÍDER DEL CÁRTEL DE TLÁHUAC?

Tras su captura, Feliciano “N” quedó a disposición de un agente del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica conforme a los procedimientos legales.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y establecer si el detenido tuvo participación en otros posibles delitos.

El avance del caso dependerá de las diligencias ministeriales y de los elementos que se integren a la carpeta de investigación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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