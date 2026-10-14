Cae “El Dámaso” en Tlalpan: investigan su presunto papel en el cártel de Tláhuac

La detención de Feliciano “N”, conocido como “El Dámaso”, puso bajo investigación a uno de los presuntos integrantes de mayor rango del cártel de Tláhuac. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que el hombre fue capturado en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con información de inteligencia de la Policía de Investigación, el detenido sería el segundo al mando de esta organización criminal. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para establecer su posible participación en otros delitos.

¿QUIÉN ES “EL DÁMASO” Y DE QUÉ LO ACUSAN?

Según la FGJ, Feliciano “N” estaría relacionado con presuntas actividades de extorsión a comerciantes, despojo de inmuebles y venta de narcóticos en la alcaldía Tláhuac.

Estas líneas de investigación forman parte de las indagatorias que buscan determinar el alcance de sus posibles actividades delictivas y su posición dentro de la estructura de la organización.

La Fiscalía precisó que las investigaciones continúan, por lo que todavía se deberá establecer su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Los señalamientos de las autoridades no constituyen, por sí mismos, una sentencia condenatoria.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE “EL DÁMASO” EN TLALPAN