Harfuch confirma detención de marinos y empresarios por huachicol
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La red de corrupción en hidrocarburos fue denunciada por la propia Semar y el combustible asegurado está con la FGR.
La policía detuvo a varios integrantes de la Marina, empresarios y delincuentes por formar parte de una red dedicada al robo y tráfico ilegal de gasolina. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó estas arrestos directamente durante una reunión pública frente a los medios.
La propia Marina descubrió y denunció el delito ante las autoridades de justicia. los jefes de la institución detectaron las trampas que cometían sus propios trabajadores, quienes ayudaban a pasar y mover combustible robado en las zonas costeras y puertos del país.
Los agentes de la ley decomisaron 10 millones de litros de gasolina y los entregaron a la Fiscalía General para su investigación. Las autoridades mantienen guardado este combustible secuestrado para quitarle el dinero y el negocio a la banda de contrabandistas.
Las autoridades persiguen a jefes y marinos trabajadores que estaban activos en el servicio o que ya se habían retirado. Según los reportes oficiales de seguridad, estos marinos ayudaban a comerciantes de barcos y dueños de empresas privadas para evitar los pagos de impuestos y mover la gasolina sin permiso.
El gobierno castigará a todos los involucrados y no perdonará ningún delito dentro de las fuerzas armadas. Las instituciones de seguridad continuarán trabajando juntas para llevar a prisión a cada persona que participó en el delito.