Harfuch confirma detención de marinos y empresarios por huachicol

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    Harfuch confirma detención de marinos y empresarios por huachicol
    CIUDAD DE MÉXICO, 08OCTUBRE2026.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respondió a preguntas de los medios tras comparecer ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con motivo del segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas Rodríguez

La red de corrupción en hidrocarburos fue denunciada por la propia Semar y el combustible asegurado está con la FGR.

La policía detuvo a varios integrantes de la Marina, empresarios y delincuentes por formar parte de una red dedicada al robo y tráfico ilegal de gasolina. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó estas arrestos directamente durante una reunión pública frente a los medios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maestros-protestan-en-ieepo-de-oaxaca-contra-plazas-de-aviadores-exigen-auditoria-HH24014663

La propia Marina descubrió y denunció el delito ante las autoridades de justicia. los jefes de la institución detectaron las trampas que cometían sus propios trabajadores, quienes ayudaban a pasar y mover combustible robado en las zonas costeras y puertos del país.

Los agentes de la ley decomisaron 10 millones de litros de gasolina y los entregaron a la Fiscalía General para su investigación. Las autoridades mantienen guardado este combustible secuestrado para quitarle el dinero y el negocio a la banda de contrabandistas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-confirma-colombianos-con-antecedentes-en-ucrania-en-mexico-DH24013505

Las autoridades persiguen a jefes y marinos trabajadores que estaban activos en el servicio o que ya se habían retirado. Según los reportes oficiales de seguridad, estos marinos ayudaban a comerciantes de barcos y dueños de empresas privadas para evitar los pagos de impuestos y mover la gasolina sin permiso.

El gobierno castigará a todos los involucrados y no perdonará ningún delito dentro de las fuerzas armadas. Las instituciones de seguridad continuarán trabajando juntas para llevar a prisión a cada persona que participó en el delito.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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