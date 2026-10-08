Harfuch confirma detención de marinos y empresarios por huachicol

La policía detuvo a varios integrantes de la Marina, empresarios y delincuentes por formar parte de una red dedicada al robo y tráfico ilegal de gasolina. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch , confirmó estas arrestos directamente durante una reunión pública frente a los medios.

La propia Marina descubrió y denunció el delito ante las autoridades de justicia. los jefes de la institución detectaron las trampas que cometían sus propios trabajadores, quienes ayudaban a pasar y mover combustible robado en las zonas costeras y puertos del país.

Los agentes de la ley decomisaron 10 millones de litros de gasolina y los entregaron a la Fiscalía General para su investigación. Las autoridades mantienen guardado este combustible secuestrado para quitarle el dinero y el negocio a la banda de contrabandistas.