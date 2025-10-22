Cae en Chiapas ‘El Chesman’, líder de Los Motonetos, vinculado al homicidio del Padre Marcelo Pérez
Héctor ‘N’, alias ‘El Chesman’, estaría vinculado al asesinato del Párroco Marcelo Pérez, ocurrido en octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas
Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado (FGE) de Chiapas, hizo pública la detención de Héctor ‘N’, también llamado ‘El Chesman’, quien estaría involucrado en el homicidio del Párroco Marcelo Pérez en octubre de 2024, en San Cristóbal de Las Casas.
El arresto del acusado fue gracias a diversas labores de inteligencia de la Agencia de Investigación y Ministerial, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pueblo (SSP).
CAPTURAN EN CHIAPAS A ‘EL CHESMAN’, LÍDER DE LOS MOTONETOS
De acuerdo con lo que expuso el titular de la FGE, el presunto es identificado como un líder criminal de un grupo generador de violencia en San Cristóbal de las Casas: “Este grupo se hace llamar Los Motonetos, quienes en meses pasados o años generaba violencia e inseguridad en la ciudad de San Cristóbal de las Casas”.
La detención se llevó a cabo este 22 de octubre por los delitos de pandillerismo, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial del estado.
Una vez resguardado por las autoridades, ‘El Chesman’ será recluido en un penal de la región, donde se mantendrá a disposición del órgano jurisdiccional.
‘EL CHESMAN’ ESTARÍA INVOLUCRADO EN EL ASESINATO DEL PADRE MARCELO PÉREZ
“El Chesman’ se encuentra relacionado a los lamentables hechos ocurridos en octubre del año pasado en, también, el municipio de San Cristóbal de las Casas, en donde perdió la vida el Párroco Marcelo Pérez, y por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una carpeta de investigación”, detalló Llaven Abarca.
Hasta el momento, se tienen establecidos trabajos en colaboración con la FGR y la FGE, para la ejecución de la orden de aprehensión por homicidio calificado.
EL HOMICIDIO DEL PADRE MARCELO PÉREZ
Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo 20 de octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas, cuando el sacerdote fue atacado a tiros dentro de su vehículo mientras salía de oficiar misa en la iglesia del barrio de Cuxtitali y se dirigía a otra parroquia.
Fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta que le dispararon a quemarropa, causándole la muerte. Las cámaras de seguridad captaron el momento del ataque.
El padre Marcelo Pérez Pérez era un sacerdote Maya Tsotsil de origen indígena, muy conocido por su profundo activismo social en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la paz en la región de Chiapas. Había sido un mediador en conflictos violentos, como el de Pantelhó, y era un crítico abierto de la actuación de los grupos armados y el crimen organizado en la zona.