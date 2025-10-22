Cae en Chiapas ‘El Chesman’, líder de Los Motonetos, vinculado al homicidio del Padre Marcelo Pérez

Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado (FGE) de Chiapas, hizo pública la detención de Héctor ‘N’, también llamado ‘El Chesman’, quien estaría involucrado en el homicidio del Párroco Marcelo Pérez en octubre de 2024, en San Cristóbal de Las Casas.

El arresto del acusado fue gracias a diversas labores de inteligencia de la Agencia de Investigación y Ministerial, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pueblo (SSP).

CAPTURAN EN CHIAPAS A ‘EL CHESMAN’, LÍDER DE LOS MOTONETOS

De acuerdo con lo que expuso el titular de la FGE, el presunto es identificado como un líder criminal de un grupo generador de violencia en San Cristóbal de las Casas: “Este grupo se hace llamar Los Motonetos, quienes en meses pasados o años generaba violencia e inseguridad en la ciudad de San Cristóbal de las Casas”.

La detención se llevó a cabo este 22 de octubre por los delitos de pandillerismo, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial del estado.

Una vez resguardado por las autoridades, ‘El Chesman’ será recluido en un penal de la región, donde se mantendrá a disposición del órgano jurisdiccional.