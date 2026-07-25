Cae en Monterrey mujer con orden de aprehensión vigente en Sinaloa

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    Cae en Monterrey mujer con orden de aprehensión vigente en Sinaloa

La mujer fue detenida en la colonia Independencia en un operativo coordinado

Una mujer que cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud en Sinaloa fue detenida en Monterrey por elementos de Fuerza Civil.

Trabajos de inteligencia e investigación, análisis criminal y georreferenciación de objetivos prioritarios; se logró la detención de la presunta.

Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil cumplimentaron una orden de aprehensión vigente en el estado de Sinaloa.

Xóchitl “N” de 34 años, fue localizada en calles de la colonia Independencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/registra-veracruz-ola-de-violencia-encuentran-cinco-cuerpos-embolsados-PB22326854

La orden de aprehensión es por su probable responsabilidad en delito contra la salud, en su modalidad de transportación, emitida en el estado de Sinaloa’, precisó la autoridad estatal. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente, quien continuará con el procedimiento legal correspondiente para determinar su situación jurídica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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