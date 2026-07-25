Cae en Monterrey mujer con orden de aprehensión vigente en Sinaloa

Una mujer que cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud en Sinaloa fue detenida en Monterrey por elementos de Fuerza Civil.

Trabajos de inteligencia e investigación, análisis criminal y georreferenciación de objetivos prioritarios; se logró la detención de la presunta.

Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil cumplimentaron una orden de aprehensión vigente en el estado de Sinaloa.

Xóchitl “N” de 34 años, fue localizada en calles de la colonia Independencia.