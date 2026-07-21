Registra Veracruz ola de violencia; encuentran cinco cuerpos embolsados

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México
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    Registra Veracruz ola de violencia; encuentran cinco cuerpos embolsados
    Corporaciones federales y estatales localizaron los restos de cinco personas envueltos en bolsas de plástico en puntos distintos de la Autopista Orizaba-Puebla. Ccuartoscuro

También se reportó un ataque en contra de una vivienda de una regidora y una agresión armada contra una familia

CDMX.- Veracruz registró en las últimas horas una ola de violencia que incluye el hallazgo de cinco cuerpos embolsados, un ataque en contra de una vivienda de una regidora, una agresión armada contra una familia y también el incendio provocado de una maquinaria pesada.

En Tempoal, Municipio de la región norte de la entidad, sujetos armados dispararon en múltiples ocasiones la madrugada del lunes contra la vivienda de Alma Belén Arenas Ochoa, regidora primera (PT).

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El dirigente estatal del partido, Vicente Aguilar, informó que la funcionaria resultó ilesa, y adelantó que presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía estatal; asimismo, que Arenas solicitará licencia al cargo por un mes por motivos de seguridad.

CONFRONTACIÓN POLÍTICA

El atentado ocurre en medio de un contexto de confrontación política, toda vez que, en mayo pasado, Arenas Ochoa promovió un juicio ante el Tribunal Electoral local y denunció al presidente municipal y al Tesorero de Tempoal por violencia política en razón de género.

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De manera casi simultánea a este ataque, las autoridades reportaron el incendio de un tractor, una pipa y una aplanadora en la comunidad de Corozal, perteneciente a la misma demarcación, lo que desató un despliegue del Ejército y la Policía Estatal.

En la misma región, pero en Álamo Temapache, hombres armados rafaguearon a un vehículo particular sobre la Avenida Garizurieta; cuando paramédicos y corporaciones de seguridad acudieron al lugar de los hechos encontraron a dos adultos y dos menores de edad sin lesiones.

HALLAN CINCO CUERPOS EMBOLSADOS

De forma paralela, pero en la región de las Altas Montañas, corporaciones federales y estatales localizaron los restos de cinco personas envueltos en bolsas de plástico negro en dos puntos distintos de la Autopista Orizaba-Puebla.

El primer hallazgo de cuatro víctimas se registró en una zona de barranco a la altura del kilómetro 265, cerca de la curva El Pocito en los límites de Huiloapan y Nogales; minutos después, un quinto cuerpo apareció en el kilómetro 252 con dirección a Puebla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abaten-a-el-topo-en-colima-jefe-de-sicarios-del-cjng-FB22325055

Al respecto, la gobernadora Rocío Nahle García (Morena) calificó el hallazgo como un “caso extraño” al tratarse de restos óseos de “larga data”, por lo que el Servicio Médico Forense (Semefo) ya realiza los estudios genéticos para establecer las identidades.

ANUNCIA NAHLE OPERATIVO ESPECIAL

Sobre los hechos en la zona norte, la mandataria anunció un operativo especial para reforzar la seguridad en Tempoal, y aseguró que los ataques representan una reacción de los grupos criminales ante el trabajo de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revisara-la-fgr-reclamo-de-fortuna-decomisada-al-mayo-DB22324351

La agresión contra la regidora de Tempoal se suma a la lista de atentados documentados en los últimos años contra servidores públicos en Veracruz, con víctimas mortales y sobrevivientes en demarcaciones como Banderilla, Zacualpan, Camerino Z. Mendoza, Poza Rica, Ixtaczoquitlán, Amatlán y Tuxpan.

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