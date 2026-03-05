Cae en NL hombre que era buscado por homicidio y secuestro en Chihuahua

México
/ 5 marzo 2026
    Cae en NL hombre que era buscado por homicidio y secuestro en Chihuahua
    Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones capturaron en Monterrey a un hombre acusado de secuestro agravado y homicidio cometido en Chihuahua Especial

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvieron en Monterrey a un hombre acusado de secuestro agravado y homicidio en Chihuahua

Monterrey, Nuevo León.- Un sujeto acusado de los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado en el estado de Chihuahua fue detenido en Monterrey por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplieron la orden de aprehensión ante la colaboración solicitada por la Fiscalía General de Chihuahua.

El presunto fue identificado como Manuel “N”, de 38 años, acusado de los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado.

La detención se realizó el 2 de marzo y el sujeto fue trasladado a Chihuahua para su internamiento en un Centro de Reinserción Social del estado de Chihuahua en donde quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal con sede en aquella entidad.

Temas


Detenciones
homicidios
Secuestros

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

