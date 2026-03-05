Cae en NL hombre que era buscado por homicidio y secuestro en Chihuahua

Monterrey, Nuevo León.- Un sujeto acusado de los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado en el estado de Chihuahua fue detenido en Monterrey por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cumplieron la orden de aprehensión ante la colaboración solicitada por la Fiscalía General de Chihuahua.

El presunto fue identificado como Manuel “N”, de 38 años, acusado de los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado.

La detención se realizó el 2 de marzo y el sujeto fue trasladado a Chihuahua para su internamiento en un Centro de Reinserción Social del estado de Chihuahua en donde quedó a disposición de un juez de control y de juicio oral penal con sede en aquella entidad.