Detiene Fuerza Civil a cuatro generadores de violencia, en NL

México
5 marzo 2026
    Detiene Fuerza Civil a cuatro generadores de violencia, en NL
    Policías de Fuerza Civil detuvieron a cuatro hombres con armas largas, cargadores y droga en la colonia Unión de Guadalupe tras un operativo Cortesía

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a cuatro hombres con armas largas, cargadores y droga en la colonia Unión de Guadalupe

Monterrey, Nuevo León.- En posesión de armas largas y droga fueron detenidos cuatro hombres que son señalados como generadores de violencia e integrantes de un grupo criminal en Guadalupe, Nuevo León.

Su captura se realizó en las primeras horas de este jueves por elementos de la policía estatal Fuerza Civil.

Los hechos se registraron en la colonia Unión cuando los efectivos realizaban un despliegue para localizar a los sospechosos que sabían se trasladaban en un automóvil Mercedes Benz por calles del sector.

En el cruce de Fuerte Guadalupe e Higinio de la Rosa, a los uniformados les llamó la atención de la presencia de cuatro hombres que manipulaban la cajuela de un vehículo y realizaban el intercambio de lo que parecía ser un arma de fuego.

Los agentes confirmaron que el vehículo Mercedes Benz era el mismo que buscaban por lo que ordenaron a los individuos deponer las armas y éstos acataron la solicitud.

DETENIDOS PORTABAN ARMAS Y TRANSPORTABABN DROGAS

Los detenidos se identificaron como: David “N”, de 32 años; José “N”, de 23 años; Pedro “N”, de 19 años y Armando “N”, de 34 años.

A los sujetos les decomisaron:dos armas largas, dos cargadores abastecidos con 50 balas y 22 envoltorios de hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal que integrará la carpeta de investigación correspondiente

