Cae ex director ligado a venta de plazas docentes en Edomex

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    Cae ex director ligado a venta de plazas docentes en Edomex
    Autoridades calculan un daño al erario de más de 96 millones de pesos por movimientos entre enero de 2025 y febrero de 2026. ESPECIAL

Jaime Noé Hernández Bocanegra es señalado por participar en red para dar de alta a falsos docentes que no acudían a laborar o cobraban nómina con terceros

Uno de los ex funcionarios señalados en la investigación por la red de aviadores en el Gobierno del Estado de México fue detenido en Guanajuato.

Jaime Noé Hernández Bocanegra, identificado como ex director de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación, es investigado por su presunta participación en el esquema de altas irregulares de plazas docentes.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el ex funcionario fue detenido el 11 de julio, a las 14:25 horas, en San Diego de la Unión, Guanajuato.

El registro señala que la captura fue realizada por la Dirección General de la Policía Ministerial y que el detenido sería trasladado a oficinas de la Fiscalía para después ser entregado a autoridades del Estado de México.

Jaime Noé “N” forma parte del grupo de investigados por la Fiscalía mexiquense dentro del caso de plazas irregulares, mediante el cual se habrían dado de alta falsos docentes que no acudían a laborar o que permitían el cobro de su nómina por terceros.

En días pasados la Fiscalía lo identificó como uno de los cinco investigados que habían promovido juicio de amparo contra la orden de aprehensión existente en su contra.

La indagatoria, dada a conocer a principios de julio, involucra a 33 ex servidores públicos, servidores públicos y particulares por su probable participación en los delitos de fraude y abuso de autoridad.

La Fiscalía calculó un daño al erario superior a 96 millones de pesos, sólo entre enero de 2025 y febrero de 2026, por 459 movimientos de alta de personal docente presuntamente irregulares.

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