Sheinbaum anuncia tres compromisos para revisar el caso Wallace y el proceso de Brenda Quevedo

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    Sheinbaum anuncia tres compromisos para revisar el caso Wallace y el proceso de Brenda Quevedo
    La presidenta pidió revisar posibles violaciones a derechos humanos, gestionar una reunión con la defensa y analizar la actuación del juez del caso Brenda Quevedo. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum anunció acciones para revisar el caso de Brenda Quevedo, quien lleva casi 19 años sin recibir sentencia por el caso Wallace

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves tres compromisos para revisar el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien enfrenta un proceso penal desde hace casi 19 años sin haber recibido una sentencia. La mandataria informó que solicitará la revisión del caso por posibles violaciones a derechos humanos, gestionará una reunión entre la defensa y la consejera jurídica Ernestina Godoy, y hará un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial para que analice la actuación del juez encargado del proceso.

Las declaraciones fueron realizadas durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, luego de que un periodista expusiera la situación jurídica y de salud de Brenda Quevedo, procesada por su presunta participación en el denominado caso Wallace.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-pide-a-la-fgr-un-informe-sobre-brenda-quevedo-y-el-caso-wallace-tras-casi-20-anos-sin-sentencia-DN21975732

EXPONEN SITUACIÓN JURÍDICA Y MÉDICA DE BRENDA QUEVEDO

Durante la conferencia, el periodista señaló que el juez Carlos Alberto Rico Mondragón, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, no ha concedido una audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas a Brenda Quevedo, quien permanece bajo resguardo domiciliario.

También expuso que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado mexicano su liberación inmediata tras documentar presuntas violaciones a derechos humanos y actos de tortura.

Asimismo, afirmó que la defensa ha denunciado dificultades para que Brenda Quevedo reciba atención médica especializada, luego de que en febrero pasado presentó una hemorragia y, según lo expuesto durante la conferencia, el juez únicamente autorizó atención en un hospital público, donde la siguiente cita médica disponible sería hasta marzo de 2027.

El periodista también sostuvo que las abogadas defensoras no han logrado obtener una audiencia para solicitar la modificación de las medidas cautelares, mientras que, según dijo, el mismo juzgador sí ha otorgado audiencias en otros asuntos.

SHEINBAUM SE COMPROMETE A TRES ACCIONES

En respuesta, la presidenta informó que su gobierno realizará tres gestiones relacionadas con el caso.

“Me comprometo a tres cosas. Una, que Luisa María Alcalde pueda revisar el caso y junto con la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, vea si hay una violación a derechos humanos y que puedan atenderlo.”

Como segundo punto, señaló que buscará que la defensa jurídica pueda ser recibida por la consejera jurídica de la Presidencia.

“Lo segundo, hablar con Ernestina Godoy para que pueda recibir a las abogadas.”

Finalmente, hizo un llamado público al Tribunal de Disciplina Judicial para que revise la actuación del juez que lleva el proceso.

“Y lo otro es tercero, un llamado desde aquí al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial para que pueda revisar este caso.”

SHEINBAUM CONSIDERA QUE DEBE REVISARSE EL PROCESO

Sheinbaum agregó que, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, el caso amerita una revisión por parte de las autoridades competentes.

“Por lo que narras, pues es algo muy injusto. Entonces, las tres: Luisa María con Secretaría de Gobernación; Ernestina Godoy, llamarla personalmente, a lo mejor nos está escuchando, para que pueda tener una audiencia con las abogadas; y lo tercero, un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial para que revise el caso de este juez.”

¿QUÉ SE SABE DEL CASO DE BRENDA QUEVEDO?

Brenda Quevedo Cruz enfrenta un proceso penal desde hace más de 18 años por su presunta participación en el denominado caso Wallace. De acuerdo con la información presentada durante la conferencia y con el contexto difundido por su defensa, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU han documentado presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo denuncias de tortura, irregularidades procesales y exposición pública durante la investigación.

La defensa sostiene que la Fiscalía General de la República mantiene vigente la acusación, mientras que el juicio continúa sin una sentencia definitiva después de casi dos décadas.

En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de Juana Hilda González al considerar que su confesión fue obtenida mediante tortura y que no existían otras pruebas suficientes para sostener su responsabilidad dentro del mismo caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/intriga-a-periodista-coincidencia-de-muerte-de-isabel-miranda-de-wallace-con-revelaciones-sobre-caso-wallace-GC15240767

Recientemente también fue anunciada la creación de una Red de Solidaridad y Acompañamiento integrada por organizaciones civiles, clínicas jurídicas universitarias y colectivos especializados en derechos humanos, con el objetivo de impulsar acciones legales en instancias nacionales e internacionales relacionadas con el caso de Brenda Quevedo.

Actualmente, Brenda Quevedo permanece bajo resguardo domiciliario con vigilancia permanente de la Guardia Nacional, medida cautelar que sustituyó la prisión preventiva tras más de 16 años de reclusión. Su defensa mantiene la solicitud para que se modifiquen dichas medidas y pueda continuar su proceso en libertad.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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