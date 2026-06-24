Cae exfuncionario de Alfredo del Mazo por venta de plazas

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México
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    Cae exfuncionario de Alfredo del Mazo por venta de plazas
    Al menos una decena de servidores y exservidores son investigados, tanto de la anterior como de la actual administración estatal. ESPECIAL

Óscar Guzmán Aragón fue detenido tras ser señalado por su presunta participación en un esquema de venta de plazas en la Secretaría de Educación de Edomex

Óscar Guzmán Aragón, ex subsecretario de Administración durante el Gobierno de Alfredo del Mazo, fue detenido en Metepec por su presunta participación en una red de venta de plazas en la Secretaría de Educación del Estado de México.

La captura ocurrió la madrugada de este miércoles en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Condado del Valle, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-layda-sansores-traicion-de-su-sobrino-al-busca-gubernatura-de-campeche-LB21649561

Guzmán Aragón fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, el ex funcionario sería pieza central en una investigación ministerial en la que se indaga a una decena de ex servidores públicos estatales, tanto de la Administración priista anterior como del actual Gobierno estatal.

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