Cae exfuncionario de Alfredo del Mazo por venta de plazas

Óscar Guzmán Aragón, ex subsecretario de Administración durante el Gobierno de Alfredo del Mazo, fue detenido en Metepec por su presunta participación en una red de venta de plazas en la Secretaría de Educación del Estado de México.

La captura ocurrió la madrugada de este miércoles en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Condado del Valle, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.