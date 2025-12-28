Repartían juguetes ‘del cártel’ a menores y caen armados en Guadalupe, Nuevo León

GUADALUPE, NL.- Cuatro hombres fueron detenidos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, cuando presuntamente repartían juguetes bélicos a menores de edad con la leyenda del Cártel del Noreste (CDN), informó la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

De acuerdo con la autoridad local, la detención ocurrió en la colonia Escamilla y fue realizada por elementos de la policía municipal y del Grupo de Coordinación Metropolitana, durante un operativo en la zona.

Los detenidos fueron identificados como Lander Alejandro “N”, de 18 años, alias “Tocino”, originario de Baja California; Bryan “N”, de 25, alias “Lucifer”, de Veracruz; Erick “N”, de 27, alias “Flaco”, también de Veracruz, y Francisco Israel “N”, de 31, conocido como “Cañangas” o “Isra”, originario de Monterrey.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Sitio de Cuautla y Plan de Ayutla, donde los cuatro fueron localizados mientras entregaban los juguetes, según el reporte difundido por las autoridades.

Al momento de la captura, se aseguraron 144 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como un arma calibre .223 y un arma calibre 9 mm, ambas con cargador, además de cartuchos útiles de ambos calibres.

También se decomisaron ocho cajas con juguetes en su empaque con la leyenda CDN, dos básculas digitales, cuatro teléfonos celulares y una maleta de viaje color rojo, conforme al informe oficial.

La captura se realizó con participación de áreas de Investigación Criminal, Análisis y del Grupo Especial Táctico de la Policía de Guadalupe, además de Fuerza Civil, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, indicó la información municipal.

Según las indagatorias referidas por la autoridad, los detenidos son señalados por su presunta participación en al menos dos ejecuciones y otro evento con disparos de arma de fuego registrados en diciembre; además, se reportó que la camioneta en la que viajaban fue captada por cámaras del C4 en una ejecución, lo que derivó en su localización. Con información de El Universal