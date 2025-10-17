$!Cae por exhibicionista en Nuevo León; transitaba en vehículo robado

Monterrey, Nuevo León.- Un joven, de 26 años, fue detenido por policías de Monterrey acusado de efectuar actos inmorales en calles del área de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y también por agredirlos, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de Jaumave y Jardín de Babilonia, en la colonia Jardín de las Mitras, la noche del jueves.

El presunto fue identificado como Ángel Gustavo “N”, de 26 años.

DETENIDO TRANSITABA EN VEHÍCULO CON LUCES APAGADAS; INTENTÓ HUIR

Los elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención cuando observaron la presencia de un vehículo Nissan Note, en color gris, con placas de circulación 74-KZF el cual se desplazaba con las luces apagadas, por lo que le marcan el alto.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y aceleró, por lo que es alcanzado cuadras más adelante.

Al descender de la unidad lanzó las llaves al interior de un domicilio, por lo que un oficial lo intercepta y este comienza a lanzar golpes.

El uniformado solicitó ayuda por la frecuencia de radio y al llegar otros compañeros lograron asegurarlo.