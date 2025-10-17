Cae por exhibicionista en Nuevo León; transitaba en vehículo robado
Detienen en Monterrey a un joven de 26 años acusado de realizar actos inmorales cerca de la Facultad de Medicina de la UANL y de agredir a policías
Monterrey, Nuevo León.- Un joven, de 26 años, fue detenido por policías de Monterrey acusado de efectuar actos inmorales en calles del área de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y también por agredirlos, en Nuevo León.
Los hechos se registraron en el cruce de Jaumave y Jardín de Babilonia, en la colonia Jardín de las Mitras, la noche del jueves.
El presunto fue identificado como Ángel Gustavo “N”, de 26 años.
DETENIDO TRANSITABA EN VEHÍCULO CON LUCES APAGADAS; INTENTÓ HUIR
Los elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención cuando observaron la presencia de un vehículo Nissan Note, en color gris, con placas de circulación 74-KZF el cual se desplazaba con las luces apagadas, por lo que le marcan el alto.
Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y aceleró, por lo que es alcanzado cuadras más adelante.
Al descender de la unidad lanzó las llaves al interior de un domicilio, por lo que un oficial lo intercepta y este comienza a lanzar golpes.
El uniformado solicitó ayuda por la frecuencia de radio y al llegar otros compañeros lograron asegurarlo.
IDENTIFICAN A DETENIDO COMO HOMBRE QUE REALIZABA ACTOS INMORALES FUERA DE LA UANL
Al verificar el estatus de la unidad se percatan que es el mismo que fue reportado por la zona del área médica de la UANL cuyo conductor realizaba actos inmorales. Las características del conductor coinciden con las del hombre que les reportaron.
El presunto fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde quedó a disposición del Ministerio Público.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del estado estableció que el joven está acusado de los delitos de resistencia de particulares, equiparable al robo de vehículo y lo que resulte.
VEHÍCULO EN EL QUE SE TRASLADABA PRESENTABA IRREGULARIDADES
Precisó que al revisar los códigos del vehículo descrito, este presenta irregularidades en su número de serie, por lo que se materializó el delito de equiparable al robo de vehículo.
Añadió que el hombres está identificado como la persona que realizaba actos de exhibicionismo y acoso en el estacionamiento de la Facultad de Medicina de la UANL.