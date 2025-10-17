Cae por exhibicionista en Nuevo León; transitaba en vehículo robado

México
/ 17 octubre 2025
    Cae por exhibicionista en Nuevo León; transitaba en vehículo robado
    Cae por exhibicionista en Nuevo León; transitaba en vehículo robado

Detienen en Monterrey a un joven de 26 años acusado de realizar actos inmorales cerca de la Facultad de Medicina de la UANL y de agredir a policías

Monterrey, Nuevo León.- Un joven, de 26 años, fue detenido por policías de Monterrey acusado de efectuar actos inmorales en calles del área de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y también por agredirlos, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en el cruce de Jaumave y Jardín de Babilonia, en la colonia Jardín de las Mitras, la noche del jueves.

El presunto fue identificado como Ángel Gustavo “N”, de 26 años.

TE PUEDE INTERESAR: Trasciende muerte de septuagenaria, presuntamente a manos de su hija, en Nuevo León

DETENIDO TRANSITABA EN VEHÍCULO CON LUCES APAGADAS; INTENTÓ HUIR

Los elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de prevención cuando observaron la presencia de un vehículo Nissan Note, en color gris, con placas de circulación 74-KZF el cual se desplazaba con las luces apagadas, por lo que le marcan el alto.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y aceleró, por lo que es alcanzado cuadras más adelante.

Al descender de la unidad lanzó las llaves al interior de un domicilio, por lo que un oficial lo intercepta y este comienza a lanzar golpes.

El uniformado solicitó ayuda por la frecuencia de radio y al llegar otros compañeros lograron asegurarlo.

$!Cae por exhibicionista en Nuevo León; transitaba en vehículo robado

IDENTIFICAN A DETENIDO COMO HOMBRE QUE REALIZABA ACTOS INMORALES FUERA DE LA UANL

Al verificar el estatus de la unidad se percatan que es el mismo que fue reportado por la zona del área médica de la UANL cuyo conductor realizaba actos inmorales. Las características del conductor coinciden con las del hombre que les reportaron.

El presunto fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey en donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del estado estableció que el joven está acusado de los delitos de resistencia de particulares, equiparable al robo de vehículo y lo que resulte.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevos cortes de agua en Monterrey: ¿Cuándo serán?

VEHÍCULO EN EL QUE SE TRASLADABA PRESENTABA IRREGULARIDADES

Precisó que al revisar los códigos del vehículo descrito, este presenta irregularidades en su número de serie, por lo que se materializó el delito de equiparable al robo de vehículo.

Añadió que el hombres está identificado como la persona que realizaba actos de exhibicionismo y acoso en el estacionamiento de la Facultad de Medicina de la UANL.

Temas


Acoso
acoso sexual
Robos

Localizaciones


Monterrey

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales y federales realizan operativos en la Región Norte de la entidad tras los dos hechos de violencia.

Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL
Diputados aprobó por mayoría en lo general y en lo particular de los artículos no reservados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del IEPS para el 2026.

Avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos, videojuegos y... a sueros orales

Las inversiones anunciadas el pasado miércoles contemplan un mall de lujo con marcas que no están instaladas en el norte del país.

Saltillo se beneficiará con inversiones para mall de lujo en Nuevo León
En la prueba diagnóstica de todos los grados evaluados de educación básica en los cuatro campos formativos, no hubo una sola ocasión en la que un gran porcentaje de estudiantes tuviera resultados aprobatorios.

Con deficiencias académicas, 80% de alumnos en secundarias
Afirman que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el programa relacionado con la obesidad generó una recaudación de un billón de pesos; sin embargo, únicamente se destinaron 3 mil millones para su ejecución.

Aseguran que Gobierno de AMLO recaudó un billón de pesos para programa contra obesidad y sólo ejercieron 3 mil millones
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre el despliegue de miles de efectivos y operaciones de auxilio para atender a las comunidades afectadas.

Suman 72 los fallecidos y 48 desaparecidos tras intensas lluvias e inundaciones en el centro y sur de México
¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?

¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?
El guitarrista fundador de KISS, Ace Frehley, falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años, luego de haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás.

Fallece Ace Frehley, guitarrista cofundador de KISS, a los 74 años de edad