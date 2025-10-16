Trasciende muerte de septuagenaria, presuntamente a manos de su hija, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer de 70 años de edad, perdió la vida, presuntamente a causa de una golpiza que recibió de parte de su hija, en Nuevo León.

Los hechos se registraron el 9 de abril en las instalaciones de la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJNL) confirmó la muerte de la persona, identificada como Blanca “N”, de 70 años de edad.

La vivienda en donde ocurrieron los sucesos se ubica sobre la avenida Morones Prieto en su cruce con Hidalgo, en la colonia Esmeralda, en el ayuntamiento de Guadalupe.

La mujer ingresó al IMSS el 5 de octubre y presentaba lesiones en diversas regiones anatómicas.

“La ahora occisa ingresó a un hospital el 5 de octubre de 2025. Se investiga una presunta agresión física por parte de una familiar”, estableció la Fiscalía estatal.