Cae prófuga en Tonalá: buscaba ocultarse en un anexo y terminó tras las rejas

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    Cae prófuga en Tonalá: buscaba ocultarse en un anexo y terminó tras las rejas
    Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha detallado si alguna de las dos mujeres detenidas formaba parte del cuerpo administrativo. FOTO: FISCALIA

Una revisión de la Fiscalía de Jalisco en un centro de rehabilitación de Tonalá reveló que una mujer acusada de desaparición se escondía como interna.

El operativo comenzó con un reporte de una mujer presuntamente retenida contra su voluntad, pero terminó destapando una red de sorpresas judiciales. Elementos de la Fiscalía de Jalisco, en conjunto con autoridades municipales, intervinieron un centro de rehabilitación ubicado en la colonia La Ladrillera, en Tonalá. El saldo de las acciones no solo incluyó la clausura del inmueble, sino también la captura de una mujer que era buscada activamente por la justicia debido a delitos de gravedad extrema.

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UN REFUGIO QUE RESULTÓ SER UNA TRAMPA

Durante las diligencias realizadas en el anexo de la calle Antonio Durán, los agentes procedieron a verificar la identidad de las 43 internas que se encontraban en el lugar. Al revisar los datos de Miriam Alejandra “N”, el sistema arrojó alertas inmediatas. La mujer contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de desaparición cometida por particulares agravada y lesiones calificadas.

Según las investigaciones oficiales, a Miriam Alejandra “N” se le vincula de manera directa con la desaparición forzada de una pareja (un hombre y una mujer), ocurrida en abril de 2025 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Por si fuera poco, las indagatorias también la señalan como la presunta responsable de haber atacado a balazos al hijo de las víctimas.

$!El operativo comenzó con un reporte de una mujer presuntamente retenida contra su voluntad, pero terminó destapando una red de sorpresas judiciales.
El operativo comenzó con un reporte de una mujer presuntamente retenida contra su voluntad, pero terminó destapando una red de sorpresas judiciales. FOTO: FISCALIA

MÁS CAPTURAS Y DETALLES DEL OPERATIVO

La caída de la presunta secuestradora no fue la única sorpresa de la jornada. Mientras las autoridades gestionaban la salida de las internas y las entregaban a sus familias, una segunda detención tuvo lugar. Nancy Lizeth “N”, quien acudió al inmueble con la intención de recoger a una de las mujeres resguardadas, fue detectada por el personal policial. Al verificar sus datos, descubrieron que presentaba una orden de reaprehensión activa por el delito de robo, por lo que fue puesta a disposición de manera inmediata.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha detallado si alguna de las dos mujeres detenidas formaba parte del cuerpo administrativo o si mantenía algún control operativo sobre el centro de rehabilitación.

CLAUSURA DE LAS INSTALACIONES Y RESCATE DE INTERNAS

El origen de la movilización fue localizar a una ciudadana cuya pareja denunció que no sabía nada de ella. La investigación preliminar arrojó que sus propios familiares la habían ingresado al sitio sin el consentimiento ni el conocimiento de su esposo.

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Tras confirmarse las irregularidades y asegurar el bienestar de la afectada, el personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social determinó la clausura total del inmueble. Aunque la mayoría de las internas declaró no haber sido víctima de abusos dentro del lugar, varias de ellas solicitaron el apoyo de los agentes para ser trasladadas con sus familias o canalizadas a otros albergues seguros, cerrando así las operaciones de este polémico centro.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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