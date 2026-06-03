$!Así fue el momento en el que hombres armados ingresaron al domicilio de la periodista Roxana Guzmán (VIDEO)

Han transcurrido más de 24 horas desde que se reportó la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, luego de que un grupo de hombres armados ingresara de manera violenta a su domicilio y presuntamente la privara de la libertad en presencia de integrantes de su familia. Los hechos ocurrieron la mañana del 2 de junio en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz. Desde entonces, autoridades estatales mantienen un operativo de búsqueda, mientras que la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y localizar a la comunicadora.

VIDEO REGISTRA MOMENTO EN EL QUE HOMBRES ARMADOS IRRUMPEN EN CASA DE LA PERIODISTA ROXANA GUZMÁN El caso ha generado atención pública debido a la difusión de un video captado al interior de la vivienda, en el que se observa parte del momento en que los agresores ingresan al inmueble. En las imágenes se aprecia a dos hombres armados utilizando herramientas para romper los cristales de una puerta y abrir un acceso hacia el interior de la casa. Durante la grabación se escuchan los gritos de un familiar que intenta intervenir mientras los sujetos continúan forzando la entrada. “¡A ver, a ver, a ver cabrón, espérate, a ver!”, se escucha decir a una de las personas presentes mientras los hombres armados continúan golpeando la estructura de la puerta. El video muestra que, una vez abierto un orificio, uno de los individuos introduce un arma de fuego apuntando hacia el interior del domicilio. Segundos después, otro de los agresores se acerca a quien realizaba la grabación y aparentemente le arrebata el teléfono celular, interrumpiendo el registro. Aunque los sujetos portaban ropa negra y pasamontañas, en una parte de la grabación es visible parcialmente el rostro de uno de ellos debido a la amplitud de la abertura del cubrebocas en la zona de los ojos, lo que permitiría observar parte de sus facciones.

FAMILIARES REPORTAN QUE LA PERIODISTA ROXANA GUZMÁN FUE SACADA POR LA FUERZA DE SU DOMICILIO De acuerdo con personas cercanas a la periodista, Roxana Guzmán fue sacada por la fuerza de la vivienda por los hombres armados y posteriormente trasladada con rumbo desconocido. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su localización ni sobre posibles líneas de investigación relacionadas con el caso. Roxana Guzmán Ramírez es conocida en la región por su actividad informativa a través de plataformas digitales y redes sociales. Mediante transmisiones en vivo y publicaciones de reportes ciudadanos difundía información de interés para habitantes de la zona sur de Veracruz.

GOBIERNO DE VERACRUZ CONFIRMA OPERATIVO DE BÚSQUEDA PARA LOCALIZAR A ROXANA GUZMÁN Horas después de que se reportara la desaparición de la comunicadora, el Gobierno de Veracruz emitió un comunicado en el que informó sobre la activación de acciones de búsqueda. La administración estatal señaló que la Secretaría de Seguridad Pública mantenía activo un operativo para localizar a Roxana Guzmán. El comunicado indicó que se encontraba en marcha un “operativo de búsqueda tras reporte de privación de la libertad de comunicadora”. Asimismo, informó que la Fiscalía General del Estado inició una investigación formal sobre los hechos. “De manera paralela, la FGE informó que, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, inició una carpeta de investigación por estos acontecimientos y realiza las diligencias correspondientes para localizar a la víctima, quien se desempeña como comunicadora en el municipio de Nanchital”, señaló el gobierno estatal.

ORGANIZACIÓN DE PERIODISTAS EXPRESA SU PREOCUPACIÓN TRAS SECUESTRO DE ROXANA GUZMÁN La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) emitió una ficha informativa en la que manifestó preocupación por la desaparición de la periodista. “Desde CIMAC manifestamos profunda preocupación ante la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, Veracruz”, señaló la organización. En el documento se indica que la comunicadora había enfrentado previamente problemas de seguridad. “Es importante señalar que en 2017 Roxana se vio obligada a salir de Veracruz por motivos de seguridad. En 2025 regresó al estado y creó su propio medio”, expuso la organización. CIMAC también señaló que la desaparición o privación de la libertad de una persona periodista representa una afectación a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. “La desaparición o privación de la libertad de una periodista constituye una grave violación contra sus derechos humanos y contra la libertad de expresión”, indicó.

SOLICITAN INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES ESPECIALIZADAS La organización hizo un llamado a las autoridades para que continúen con las labores de búsqueda y localización de la comunicadora. “Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y transparencia hasta dar con el paradero de Roxana”, señaló. Asimismo, solicitó que se agoten todas las líneas de investigación relacionadas con el caso. “Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que, en estricto cumplimiento del principio de debida diligencia, despliegue de manera urgente, exhaustiva, coordinada y efectiva todas las acciones necesarias para la búsqueda y localización con vida de Roxana”, indicó el organismo.

De igual forma, pidió que se considere como una de las hipótesis de investigación cualquier posible vínculo entre la desaparición y la actividad periodística que desempeñaba la comunicadora. Además, CIMAC solicitó la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para brindar acompañamiento institucional y fortalecer las acciones encaminadas a la localización de la periodista. Mientras continúan las investigaciones y los operativos de búsqueda, familiares, colegas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión mantienen la exigencia de localizar a la periodista Roxana Guzmán Ramírez y esclarecer los hechos ocurridos en su domicilio de Nanchital.

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