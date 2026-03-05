$!Desmantelan taller ilegal de equipo táctico en Ecatepec; hallan uniformes falsos y granadas

Autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno desmantelaron un inmueble que operaba como taller de confección de equipo táctico ilegal en la comunidad de Santa María Chiconautla, en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. El operativo fue realizado durante un cateo autorizado por un juez de control y ejecutado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y corporaciones de seguridad municipales. De acuerdo con información difundida por la fiscalía estatal, el inmueble intervenido era utilizado para fabricar uniformes y equipo táctico que imitaban a dependencias de seguridad. A través de la red social X, la institución informó: “#FiscalíaEdoméxInforma Elementos de la #FiscalíaEdoméx, con apoyo de @SEMAR_mx, @SS_Edomex y policía municipal de @Ecatepec realizan técnica de investigación de cateo en un inmueble localizado en la zona de Chiconautla en #Ecatepec”. En la misma publicación, la dependencia señaló que “hasta el momento, entre los indicios asegurados se encuentran prendas de vestir tipo uniformes de la #FiscalíaEdoméx, MARINA, DEFENSA y otras corporaciones de seguridad, así como equipo táctico diverso y presuntamente explosivos”. TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Edomex a objetivo prioritario de Operación ‘Restitución’, presunto integrante de ‘Los 300’

REALIZAN OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA ZONA Previo a la ejecución del cateo, autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad perimetral en la zona con la participación de elementos de la Policía Metropolitana, binomios caninos, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), agentes del sector 14 de la policía municipal, personal de la Marina y elementos de la policía estatal. El operativo tuvo como objetivo brindar seguridad al personal ministerial y pericial encargado de llevar a cabo la diligencia judicial dentro del inmueble. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó en su página oficial de Facebook que “en coordinación y apoyo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Fuerza de Tarea Marina con Policía Municipal, Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Binomios Caninos, Sector 14 y en colaboración de la Policía Estatal localizaron un taller de confección de equipo táctico ilegal, ubicado en Santa María Chiconautla, por lo que el sitio fue asegurado”. Durante la intervención ingresaron al inmueble policías de investigación, peritos en criminalística, binomios caninos de la Policía Metropolitana y personal del Grupo Antiexplosivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina.

ENCUENTRAN EQUIPO TPACTICO Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS En el interior del inmueble, las autoridades localizaron diversos objetos relacionados con la fabricación de equipo táctico. Entre los indicios se encontraron chalecos balísticos de color negro y otros con patrón pixelado verde con las leyendas “Ejército” y “Marina”. Durante el cateo se aseguraron al menos 50 chalecos balísticos de fabricación artesanal, placas y paneles balísticos también elaborados de forma artesanal, cartuchos útiles y percutidos, así como pirotecnia. Las autoridades también reportaron el hallazgo de un lanzallamas y una manta supresora, equipo utilizado por personal antiexplosivos para contener detonaciones. Durante la inspección, el personal especializado localizó dos granadas de mano: una de fragmentación y otra de gas lacrimógeno. Asimismo, de acuerdo con El Universal, las autoridades informaron sobre la presencia de un altar dedicado a la Santa Muerte dentro del inmueble, el cual fue documentado como parte de los indicios del cateo. Los indicios quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones correspondientes. INVESTIGACIONES APUNTAN A UN POSCIBLE VÍNCULO CON GRUPOS CRIMINALES De acuerdo con las primeras indagatorias, el sitio podría haber sido utilizado por células de grupos criminales relacionadas con la distribución de equipo táctico y armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El ayuntamiento de Ecatepec señaló que la ubicación de la bodega fue resultado de trabajos de investigación en campo realizados por la policía municipal. “La ubicación de esta bodega fue resultado de trabajo en territorio de la Policía Municipal, tras la detención de dos personas vinculadas al parecer con robo a transporte”, precisó el gobierno local. Tras el aseguramiento, el inmueble quedó bajo resguardo de personal de la Fuerza de Tarea Marina, de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal y de la policía municipal, con un despliegue de seguridad perimetral. DETIENEN A UN HOMBRE Y UNA MUJER VINCULADOS AL CASO Como resultado de las acciones en territorio relacionadas con el cateo, elementos del sector 14 de la policía municipal y de la fiscalía estatal detuvieron a dos personas. Las autoridades informaron que los detenidos portaban ropa táctica con insignias de corporaciones de seguridad y tenían en su poder diversas dosis de estupefacientes. Uno de los detenidos fue identificado como Rafael Daniel “N”, de 41 años, quien portaba una chamarra negra con logotipos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la espalda y un escudo de la Policía de Investigación. También llevaba siete bolsas tipo ziploc con una sustancia granulada con características del cristal. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos mujeres vinculadas con La Barredora y aseguran 34 vehículos en Tabasco La segunda persona detenida fue identificada como Jenifer Evelyn “N”, de 20 años, quien vestía una playera gris con estampado de la fiscalía estatal y el escudo de la Policía de Investigación, además de tener en su posesión seis bolsas transparentes con hierba verde seca con características similares a la marihuana.

Ambos fueron presentados ante las autoridades correspondientes por los delitos de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones, así como por delitos contra la salud.

