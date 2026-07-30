Caen 30% ganancias de CFE en la primera mitad de 2026

En el segundo trimestre, de abril a junio, la utilidad neta fue de 48.026 millones de pesos (2 mil 749 millones de dólares), un 43.4% inferior a los 84 mil 783 millones de pesos (4 mil 853 millones de dólares) reportados un año antes, según el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo una ganancia neta de 47 mil 623 millones de pesos (2 mil 726 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, un 30.7% menos que los 68 mil 691 millones de pesos (3 mil 932 millones de dólares) del mismo periodo de 2025, debido principalmente a una menor ganancia cambiaria, informó este jueves la empresa.

La empresa pública explicó que, aunque mejoró su desempeño operativo, el resultado estuvo afectado por la disminución de la utilidad cambiaria.

Precisó que el 52% de su deuda está denominada en moneda extranjera, principalmente en la estadounidense, por lo que está expuesta “al riesgo de devaluación del peso frente al dólar”.

La utilidad cambiaria ascendió a 21 mil 321 millones de pesos (mil 220 millones de dólares) entre abril y junio, frente a 57 mil 704 millones de pesos (3 mil 303 millones de dólares) del mismo periodo de 2025.

Los ingresos acumulados disminuyeron un 2.2%, hasta 332 mil 229 millones de pesos (19 mil 017 millones de dólares), debido principalmente a menores recursos por la venta de combustibles a terceros y los servicios de transporte de energía, afectados por el comportamiento de los precios del gas natural.

En el segundo trimestre los ingresos fueron de 172 mil 570 millones de pesos (9 mil 878 millones de dólares), un 1.2% menos interanual.

Las ventas de energía eléctrica se mantuvieron estables en 244 mil 519 millones de pesos (13 mil 997 millones de dólares), impulsadas por un crecimiento del 10.1% en el sector doméstico.

Al cierre de junio, la deuda total se ubicó en 481 mil 448 millones de pesos (27 mil 559 millones de dólares), un 0.3% menos que al cierre de 2025, mientras que el efectivo y equivalentes aumentaron un 17.5%, hasta 171 mil 799 millones de pesos (9 mil 834 millones de dólares).

La empresa atendió a 50.1 millones de clientes, un 1.5% más que un año antes, mantuvo una cobertura eléctrica del 99.87% de la población y reportó una capacidad real instalada de 64 mil 020 megavatios.