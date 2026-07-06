Gastan partidos más de 28 mdp en servicios de fumigación contra plagas

Una revisión hecha por EL UNIVERSAL a los gastos que los partidos políticos han realizado desde 2022 a la fecha arrojó que, además de desembolsar el dinero público en sus campañas y artículos de propaganda, les ha dado por deshacerse de la “fauna nociva” que invade sus instalaciones.

En su afán por terminar con las plagas internas, cuatro de los seis partidos nacionales han gastado más de 28.2 millones de pesos en servicios de control, fumigación y desratización de sus sedes nacionales ubicadas en la Ciudad de México .

En total, Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) han gastado 28 millones 254 mil 577 pesos desde 2022 en estos servicios. Mientras que el Partido Verde y el Partido del Trabajo ni se preocupan por el problema de las ratas, las cucarachas y las polillas.

El partido que mayor gasto ha ejercido es el PRI, que desde 2022 ha destinado 27 millones 231 mil 188 pesos.

Este 2026, el tricolor no ha contratado ningún servicio de fumigación, pero por años la empresa que se encargó de hacerlo fue Lava Tap S.A. de C.V.

Los contratos con Lava Tap iban desde los 8 mil 200 pesos hasta los 11 millones de pesos, pero estos incluían no sólo el servicio de fumigación, sino la limpieza general de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con hasta 50 trabajadores disponibles en dos turnos durante todo un año.

También se incluían trabajos de jardinería y sanitización, la renta de maquinaria, como pulidores y mangueras especializadas, así como la entrega de material, como papel higiénico, toallas de papel, jabón y aromatizantes.

Apenas en 2025, el PRI dejó los contratos anuales con Lava Tap S.A. de C.V. y contrató el “servicio de fumigación y sanitización general” con la empresa Servicio Técnico de Control de Plagas S.A. de C.V. Además, el servicio de limpieza se contrató también por separado.

El segundo partido con mayor desembolso para terminar con la “fauna nociva” es Acción Nacional, que desde 2022 ha gastado 530 mil 847 pesos en seis contratos —cinco anuales y uno especializado— para fumigar y controlar plagas en su sede nacional.

El PAN ha contratado diversas empresas que cobran entre 80 mil pesos y 90 mil pesos al año por fumigar.

En abril de 2024, el blanquiazul pagó 171 mil pesos por un servicio especializado en la fumigación de su archivo, por la presencia de polillas de papel.

En lo que va de 2026, el PAN identificó la presencia de ratas en su sede ubicada en la alcaldía Benito Juárez, para “fumigar y desratizar” pagó 11 mil 101 pesos por un total de tres servicios.

En tercer lugar de gasto está Movimiento Ciudadano, que de 2022 a la fecha ha destinado 422 mil 559 pesos.

En este caso, al igual que creció el partido naranja en su militancia y votos, aumentó el problema de las plagas.En 2022, MC no contrató ningún servicio.

Para 2023 pagó 75 mil 573 pesos por cuatro servicios de control de plagas en sus edificios de Juanacatlán, Louisiana y Río Becerra, pero conforme se fueron ampliando, en 2024 fueron 114 mil 364 pesos por cinco contratos.

En 2025 pagó 122 mil 871 pesos por los mismos contratos, pues se habían sumado sus instalaciones de Calle 11, y en lo que va de 2026, Movimiento Ciudadano ha destinado 109 mil 749 pesos por tres contratos de control de plagas.

El partido que menos ha gastado en fumigaciones es Morena, pues únicamente fumigó sus instalaciones en la Ciudad de México en 2025; todos los años anteriores no ocupó el servicio.

De seis contratos en 2025, Morena pagó 69 mil 982 pesos. Las fumigaciones se dieron entre julio y diciembre.

Servicios de comida y coffee break

Los partidos más grandes en militancia —Morena, PAN, PRI y MC— también gastan buena parte del dinero público que les asigna el Instituto Nacional Electoral (INE) —en función del número de votos que obtienen— en servicios de comida para sus empleados y militantes.

Los partidos regularmente organizan eventos, como asambleas de Consejo Nacional, es decir, cuando toman decisiones trascendentes para su futuro político, y los gastos por cada evento oscilan entre los 100 y 200 mil pesos.

Por ejemplo, por un evento que llevó a cabo en mayo de 2023 en el Hotel Courtyard Revolución, Movimiento Ciudadano desembolsó 138 mil 110 pesos, incluido el servicio de coffee break.

Por la renta de un salón y servicio de alimentos en Quintana Roo, el PRI pagó 202 mil pesos en 2024. Una cantidad similar, 220 mil pesos, desembolsó en 2022 por el mismo servicio en un salón de la Ciudad de México.

En 2025, el PAN pagó 296 mil 470 pesos por hospedaje para 21 personas, alimentos y servicios audiovisuales para 50 personas para el evento Reunión nacional de presidentes estatales, que se llevó a cabo los días 6 y 7 de febrero de ese año.

El partido que más paga por alimentos es Morena, pues durante 2024 y 2025 no sólo contrató servicios de alimentación y coffee break para sus eventos, sino que cada 15 días cubría servicios de alimentos para sus trabajadores del CEN en la Ciudad de México.

En 2024, Morena hizo pagos quincenales al proveedor Javier Cazaux Zavala por “preparación de alimentos para personal del partido político Morena” por 318 mil pesos, 279 mil, 186 mil, 323 mil y 291 mil pesos, pues los pagos dependían del número de menús y las preparaciones.

Las adquisiciones

Los partidos gastan en encuestas, papelería y en cosas que salen de lo común.

Camioneta Chevrolet Tahoe, con un valor de un millón 975 mil 400 pesos, adquirida al contado por el PAN en diciembre de 2024.Paquete de toallitas húmedas Cloralex, de 299 pesos, que compró Morena en 2024.

Paquete de guantes de látex de 156 pesos, adquirido por Morena en 2024.

Un iPad con valor de 29 mil 324 pesos fue comprado por Morena en 2025.

Cuatro juegos de mesas de acero y dos sombrillas para mesa de jardín que el PAN compró en 2022 por 72 mil 128 pesos.

Morena paga por fumigar entre 10 mil y 16 mil pesos; MC, entre 15 mil y 18 mil pesos; el PAN, entre 80 mil y 170 mil pesos; el PRI, 11 millones anuales.

Servicios de comida que han pagado en un estimado de 100 a 200 millones de pesos anuales, incluyendo renta de salones.

Gasto de partidos en fumigación

Partido ... Monto

Morena ... $69,982.26

PAN ... $530,847.32

PRI ... $27,231,188.12

MC ... $422,559.14

Total ... $28,254,576.84

Fuente: Contratos de partidos

Datos

* 323 mil pesos fue el mayor pago de Morena en 2024 por preparación de alimentos para su personal.