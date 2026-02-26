$!Caen gerente y exgerente de agencia Chevrolet en Oaxaca por presunto fraude: Fiscalía del Estado

Dos personas con iniciales D.D.C.F y A.P.T, respectivamente, fueron detenidas por el delito de fraude en la venta de automóviles Chevrolet en Oaxaca. De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), se trata del exgerente y gerente de la agencia MEGA S.A. de C.V., ubicada en Periférico 302, Colonia San José La Noria, Oaxaca de Juárez. Hasta el momento, se ha revelado que los expedientes penales constan de varias carpetas de investigación acumuladas en contra de los dos imputados, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para dar trámite y seguimiento al proceso penal en contra de ambos hombres. TE PUEDE INTERESAR: Así funciona la estafa del crimen organizado a turistas con tiempos compartidos en resorts

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que prioriza este tipo de casos a causa del pago del daño en procesos reparatorios, como parte fundamental de la procuración de justicia para el resarcimiento del daño patrimonial en contra las víctimas por la naturaleza del delito. ASÍ FUE LA DETENCIÓN DEL EXGERENTE Y SUBGERENTE DE LA AGENCIA CHEVROLET MEGA OAXACA Derivado de investigaciones ministeriales a cargo de la Vicefiscalía General Zona Centro y distintas áreas de inteligencia criminal, adscritas a la FGE, se permitió localizar al exgerente D.D.C.F en Monterrey, Nuevo León.

Según el reporte, el hombre huyó de Oaxaca al norte de México después de que se hicieran públicas las denuncias en su contra. En tanto que, la segunda detención, fue el resultado de los datos de prueba en contra de A.P.T, quien permanecía colaborando en la agencia como gerente. En este caso, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutaron la orden de aprehensión en su contra. TE PUEDE INTERESAR: Apunta SSP a más resorts utilizados por el CJNG para fraude y lavado de dinero

FISCALÍA DE OAXACA RECIBIÓ MÚLTIPLES DENUNCIAS DE FRAUDE POR PARTE DE LOS IMPUTADOS: ASÍ ERA EL MODUS OPERANDI Respecto al caso, la FGE de Oaxaca constató que recibió diversas denuncias por parte de personas afectadas, quienes informaron haber entregado vehículos de su propiedad y dinero para adquirir vehículos nuevos, pero los responsables no registraron la recepción de los bienes, por lo que se configura el delito de fraude por parte de empleados de la agencia. “La denuncia ciudadana es el inicio de la intervención de la Fiscalía de Oaxaca en los procesos de procuración de justicia para el combate a las conductas delictivas y que estas no queden impunes”, concluye el comunicado.

