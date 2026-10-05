Caen “monstruos” en Sinaloa: FGR asegura vehículos blindados en cateo en Guasave

Integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron cinco camiones y camionetas reforzados con placas de metal caseras, llamados “monstruos”, en una propiedad del municipio de Guasave, Sinaloa . Durante la revisión en el lugar, las autoridades también aseguraron el inmueble, así como accesorios y balas para armas de fuego.

El hallazgo inicial ocurrió durante patrullajes de vigilancia. Miembros del Ejército Mexicano notaron una bodega abierta en la colonia San Fernando de Guasave. Al mirar hacia el interior desde afuera, los soldados vieron las camionetas modificadas y el equipo, por lo que cuidaron el lugar y avisaron de inmediato a las autoridades federales.

Las autoridades encargadas autorizaron y realizaron la revisión. Un juez dio el permiso oficial para entrar a la propiedad tras la petición de la Fiscalía. La revisión dentro de la bodega la hicieron los investigadores federales con el apoyo de peritos e integrantes del Ejército.