Caen “monstruos” en Sinaloa: FGR asegura vehículos blindados en cateo en Guasave

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Caen “monstruos” en Sinaloa: FGR asegura vehículos blindados en cateo en Guasave
    Vehículo “monstruo” blindado asegurado por la FGR en Guasave, Sinaloa. FGR
    Caen “monstruos” en Sinaloa: FGR asegura vehículos blindados en cateo en Guasave
    Vehículo “monstruo” blindado asegurado por la FGR en Guasave, Sinaloa. FGR

a FGR y la AIC incautaron cinco automotores con blindaje artesanal durante un operativo en el municipio sinaloense.

Integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron cinco camiones y camionetas reforzados con placas de metal caseras, llamados “monstruos”, en una propiedad del municipio de Guasave, Sinaloa. Durante la revisión en el lugar, las autoridades también aseguraron el inmueble, así como accesorios y balas para armas de fuego.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-guatemala-a-mexicano-buscado-por-enviar-fentanilo-a-estados-a-unidos-EL23936727

El hallazgo inicial ocurrió durante patrullajes de vigilancia. Miembros del Ejército Mexicano notaron una bodega abierta en la colonia San Fernando de Guasave. Al mirar hacia el interior desde afuera, los soldados vieron las camionetas modificadas y el equipo, por lo que cuidaron el lugar y avisaron de inmediato a las autoridades federales.

Las autoridades encargadas autorizaron y realizaron la revisión. Un juez dio el permiso oficial para entrar a la propiedad tras la petición de la Fiscalía. La revisión dentro de la bodega la hicieron los investigadores federales con el apoyo de peritos e integrantes del Ejército.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/monreal-defiende-a-mauricio-kuri-por-academia-policial-pero-respalda-a-sheinbaum-NL23935796

Los vehículos adaptados quedaron bajo el resguardo de la ley. Todo lo encontrado se sumó a una investigación formal para dar con las personas responsables de fabricar y guardar este tipo de transportes blindados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Narcoviolencia
armamento

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGR

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Morena: Área de limpieza

Morena: Área de limpieza
true

Amílcar Olán desata crisis en Palacio Nacional

La presidenta cuestionó que Mauricio Kuri y el embajador de EU colocaran la primera piedra de una academia policial sin la participación del Gobierno Federal.

Sheinbaum pide a Embajador de EU y a gobernador explicar academia internacional de capacitación policial en Querétaro
Andrea Chávez fue designada coordinadora municipal de Morena en Ciudad Juárez y se perfila para buscar la alcaldía en las elecciones de 2027.

Andrea Chávez acepta candidatura a la alcaldía de Juárez en Chihuahua
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Estudiantes de educación básica tendrán cuatro días consecutivos sin clases entre octubre y noviembre de 2026.

Megapuente SEP 2026: estudiantes tendrán 4 días sin clases en octubre y noviembre
La cantante fue la elegida por el público para ser la ganadora de esta temporada.

Mariana Ochoa se corona como la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México
El Tricolor continúa con la evaluación de jugadores dentro del nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030.

México vs Chile: el Tricolor busca cerrar su gira tras el 3-0 ante Estados Unidos