Detienen en Guatemala a mexicano buscado por enviar fentanilo a Estados a Unidos

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    Detienen en Guatemala a mexicano buscado por enviar fentanilo a Estados a Unidos
    Jorge Rubén Michel Monroy, de 57 años de edad, fue detenido en en el país vecino. Cortesía

Cuenta con una orden de extradición hacia los Estados Unidos, por el envío de “cientos de kilogramos” de fentanilo

CHIAPAS, CHIS.- El mexicano Jorge Rubén Michel Monroy, de 57 años de edad, fue detenido en Guatemala, por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), pero cuenta con una orden de extradición hacia los Estados Unidos, por el envío de “cientos de kilogramos” de fentanilo.

El vocero de la PNC, César Mateo, dio a conocer que el mexicano fue detenido en la 12 Calle y 3a Avenida, en la Zona 10 de Ciudad de Guatemala, en un operativo en el que participaron elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGIA) de la PNC.

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Michel Monroy también conocido como Jorge García, Jorge Rubén Michel, Rubén Monroy, Óscar Marteli y/o Roberto Hernández, es requerido para un juicio en el Distrito Sur de Nueva York, por el delito de “conspiración para la imposición de narcóticos”, informó la Fiscalía General de la Nación (FGN).

“La investigación identificó al sindicado juntamente con otros, como personas que facilitan actividades de narcotráfico especialmente cientos de kilogramos de fentanilo y metanfetamina, a sabiendas de que esas drogas serían importadas a la ciudad de Nueva York, entre otros lugares”, explicó el Ministerio Público en su cuenta de X.

SUMAN 38 PERSONAS DETENIDAS CON FINES DE EXTRADICIÓN

César Mateo dio a conocer que durante la captura del mexicano fueron incautados tres teléfonos celulares y un cargador de energía para teléfono, que quedaron a disposición de las autoridades del Ministerio Público.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reaparece-salinas-de-gortari-en-harvard-que-dijo-sobre-mexico-JL23935369

Agregó que con la captura del mexicano suman 38 las personas detenidas con fines de extradición en lo que va del año. De ese total, 24 de los detenidos es por delitos dé narcóticos y 14 por otros delitos.

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