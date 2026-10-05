Monreal defiende a Mauricio Kuri por academia policial pero respalda a Sheinbaum

El diputado Ricardo Monrea l afirmó que la visita del embajador de Estados Unidos a Querétaro no fue un ataque contra el Gobierno Federal. El gobernador de la entidad, Mauricio Kuri , invitó al diplomático a la presentación de una nueva escuela para policías, lo que provocó desacuerdos entre las autoridades.

Aunque apoyó que la presidenta Claudia Sheinbaum pida explicaciones sobre los permisos del proyecto, el legislador dijo que tiene una buena relación con el gobernador Kuri. Además, confía en que el problema se solucionará platicando para evitar peleas políticas.

SHEINBAUM PIDIÓ REVISAR LOS PERMISOS PARA EL PROYECTO

La presidenta explicó que los estados no deben hacer tratos internacionales solos. Durante su conferencia matutina, aclaró que la vigilancia de los delitos graves le toca al Gobierno Federal. Por esa razón, los gobernadores necesitan el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores antes de aceptar ayuda o capacitación de otros países.

“Se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser”, afirmó Claudia Sheinbaum sobre la participación del embajador de EU, Ronald Johnson, en un evento de seguridad en Querétaro.

La mandataria pidió al equipo de Relaciones Exteriores comunicarse con el gobernador Kuri y con el embajador de Estados Unidos. Aclaró que aunque el gobernador no cometió un delito, es necesario poner orden para que todos sigan las mismas reglas al tratar con otros países.