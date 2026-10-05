Monreal defiende a Mauricio Kuri por academia policial pero respalda a Sheinbaum

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    Monreal defiende a Mauricio Kuri por academia policial pero respalda a Sheinbaum
    Ricardo Monreal Ávila CUARTOSCURO

Ricardo Monreal descarta fricciones con EE. UU. y confía en resolver la controversia de la academia en Querétaro.

El diputado Ricardo Monreal afirmó que la visita del embajador de Estados Unidos a Querétaro no fue un ataque contra el Gobierno Federal. El gobernador de la entidad, Mauricio Kuri, invitó al diplomático a la presentación de una nueva escuela para policías, lo que provocó desacuerdos entre las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/e-u-y-queretaro-impulsan-la-nueva-academia-de-capacitacion-policial-para-reforzar-la-seguridad-bilateral-DA23898209

Aunque apoyó que la presidenta Claudia Sheinbaum pida explicaciones sobre los permisos del proyecto, el legislador dijo que tiene una buena relación con el gobernador Kuri. Además, confía en que el problema se solucionará platicando para evitar peleas políticas.

SHEINBAUM PIDIÓ REVISAR LOS PERMISOS PARA EL PROYECTO

La presidenta explicó que los estados no deben hacer tratos internacionales solos. Durante su conferencia matutina, aclaró que la vigilancia de los delitos graves le toca al Gobierno Federal. Por esa razón, los gobernadores necesitan el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores antes de aceptar ayuda o capacitación de otros países.

“Se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser”, afirmó Claudia Sheinbaum sobre la participación del embajador de EU, Ronald Johnson, en un evento de seguridad en Querétaro.

La mandataria pidió al equipo de Relaciones Exteriores comunicarse con el gobernador Kuri y con el embajador de Estados Unidos. Aclaró que aunque el gobernador no cometió un delito, es necesario poner orden para que todos sigan las mismas reglas al tratar con otros países.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobiernos-estatales-no-tienen-atribuciones-en-materia-de-delincuencia-organizada-sheinbaum-sobre-academia-en-queretaro-OL23932837

LA NUEVA ACADEMIA DE POLICÍA QUE CAUSÓ LA DISCUSIÓN

La nueva escuela de policía recibió dinero de Estados Unidos. La obra costó más de 30 millones de pesos y busca entrenar a los agentes locales para detectar drogas, armas y combatir a la delincuencia.

Diversos reportes confirmaron que mandos de la Guardia Nacional, la Defensa y la Fiscalía asistieron a la colocación de la primera piedra. Esto demuestra que el evento no se hizo en secreto, sino en presencia de autoridades federales.

SE BUSCA ARREGLAR LA SITUACIÓN ENTRE GOBIERNOS

Monreal señaló que lo ocurrido fue por una falta de comunicación en los trámites y no por ganas de pelear. Ahora, los representantes del gobierno buscan ajustar los documentos para que los policías reciban su entrenamiento sin romper las normas del país.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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