Caen ocho presuntos extorsionadores en operativo en Guadalupe, Nuevo León

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    Caen ocho presuntos extorsionadores en operativo en Guadalupe, Nuevo León
    Fuerza Civil detuvo a ocho presuntos extorsionadores armados en Guadalupe, Nuevo León; uno tenía orden de captura por feminicidio. Cortesía
    Caen ocho presuntos extorsionadores en operativo en Guadalupe, Nuevo León

Uno de ellos también cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio

Monterrey, Nuevo León.- Agentes de Fuerza Civil lograron la captura de ocho presuntos extorsionadores, uno de los cuales además cuenta con una orden de captura por el delito de feminicidio, en Guadalupe, Nuevo León.

En las acciones también participaron elementos de la Guardia Nacional, la policía municipal y la Defensa.

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El operativo se realizó la tarde del viernes en la colonia Misión del Valle, donde los efectivos ya habían georreferenciado a los sospechosos que se trasladaban a bordo de un vehículo Jeep Limited por las calles del referido sector.

Sobre la calle Hacienda San Agustín, los efectivos visualizaron al grupo de civiles armados, a quienes les solicitaron deponer sus armas y posteriormente los interceptaron.

Los sospechosos se identificaron como: Jacinto “N”, de 36 años; Miguel “N”, de 33 años; Juan “N”, de 53 años; Ángel “N”, de 32; Francisco “N”, de 25; Leonardo “N”. de 18 años; Sebastián “N”, de 27 años y Jesús “N”, de 43 años.

A los ahora detenidos se les aseguraron 5 armas largas, 2 cortas, 15 cargadores abastecidos.

$!Caen ocho presuntos extorsionadores en operativo en Guadalupe, Nuevo León

Según información de inteligencia, los 8 detenidos pertenecen a un grupo criminal que tiene presencia nacional e internacional, en el cual participan como generadores de violencia.

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De entre los detenidos, Juan “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio.

“El resto son investigados por presuntamente estar ligados a delitos de extorsión efectuados en el municipio de Pesquería”, detalló la autoridad estatal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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