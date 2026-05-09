$!Caen ocho presuntos extorsionadores en operativo en Guadalupe, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Agentes de Fuerza Civil lograron la captura de ocho presuntos extorsionadores, uno de los cuales además cuenta con una orden de captura por el delito de feminicidio, en Guadalupe, Nuevo León. En las acciones también participaron elementos de la Guardia Nacional, la policía municipal y la Defensa.

El operativo se realizó la tarde del viernes en la colonia Misión del Valle, donde los efectivos ya habían georreferenciado a los sospechosos que se trasladaban a bordo de un vehículo Jeep Limited por las calles del referido sector. Sobre la calle Hacienda San Agustín, los efectivos visualizaron al grupo de civiles armados, a quienes les solicitaron deponer sus armas y posteriormente los interceptaron. Los sospechosos se identificaron como: Jacinto “N”, de 36 años; Miguel “N”, de 33 años; Juan “N”, de 53 años; Ángel “N”, de 32; Francisco “N”, de 25; Leonardo “N”. de 18 años; Sebastián “N”, de 27 años y Jesús “N”, de 43 años. A los ahora detenidos se les aseguraron 5 armas largas, 2 cortas, 15 cargadores abastecidos.

Según información de inteligencia, los 8 detenidos pertenecen a un grupo criminal que tiene presencia nacional e internacional, en el cual participan como generadores de violencia.

De entre los detenidos, Juan “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio. “El resto son investigados por presuntamente estar ligados a delitos de extorsión efectuados en el municipio de Pesquería”, detalló la autoridad estatal. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

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