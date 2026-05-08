Monterrey reporta rescate de 10 conductores ante fuertes lluvias del jueves
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Entre los puntos más complicados estuvieron la avenida Fidel Velázquez y Bernardo Reyes, donde el nivel agua dejó decenas de autos varados
MONTERREY, NL.- Ante las lluvias que se registraron la tarde noche del jueves que ocasionaron que decenas de automovilistas quedaran varados, el municipio de Monterrey rescató a 10 conductores.
En las labores participaron tanto oficiales de la Policía y Tránsito de Monterrey como Protección Civil.
Entre los puntos más conflictivos estuvieron las avenidas Fidel Velázquez y Bernardo Reyes donde los elementos de ambas corporaciones apoyaron a los conductores cuyos vehículos, sufrieron una avería o fueron arrastrados por la fuerte corriente de agua.
Algunos de los automovilistas afectados fueron apoyados para orillar su carro, mientras esperaban que descendiera el nivel del agua y otros optaron porque su unidad fuera trasladada por una grúa.
“Personal de Protección Civil de Monterrey rescató a 10 personas y acudió a diversos sitios, para brindar apoyo a las y los ciudadanos”, precisó la autoridad municipal.