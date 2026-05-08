Monterrey reporta rescate de 10 conductores ante fuertes lluvias del jueves

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    Monterrey reporta rescate de 10 conductores ante fuertes lluvias del jueves
    Ante las lluvias que se registraron la tarde noche del jueves que ocasionaron que decenas de automovilistas quedaran varados, el municipio de Monterrey rescató a 10 conductores. MUNICIPIO DE MONTERREY
    Monterrey reporta rescate de 10 conductores ante fuertes lluvias del jueves
    Ante las lluvias que se registraron la tarde noche del jueves que ocasionaron que decenas de automovilistas quedaran varados, el municipio de Monterrey rescató a 10 conductores. MUNICIPIO DE MONTERREY

Entre los puntos más complicados estuvieron la avenida Fidel Velázquez y Bernardo Reyes, donde el nivel agua dejó decenas de autos varados

MONTERREY, NL.- Ante las lluvias que se registraron la tarde noche del jueves que ocasionaron que decenas de automovilistas quedaran varados, el municipio de Monterrey rescató a 10 conductores.

En las labores participaron tanto oficiales de la Policía y Tránsito de Monterrey como Protección Civil.

Entre los puntos más conflictivos estuvieron las avenidas Fidel Velázquez y Bernardo Reyes donde los elementos de ambas corporaciones apoyaron a los conductores cuyos vehículos, sufrieron una avería o fueron arrastrados por la fuerte corriente de agua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/encharcamientos-inundaciones-y-mas-de-40-autos-varados-por-lluvias-en-nuevo-leon-CC20550156

Algunos de los automovilistas afectados fueron apoyados para orillar su carro, mientras esperaban que descendiera el nivel del agua y otros optaron porque su unidad fuera trasladada por una grúa.

“Personal de Protección Civil de Monterrey rescató a 10 personas y acudió a diversos sitios, para brindar apoyo a las y los ciudadanos”, precisó la autoridad municipal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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