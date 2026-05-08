Trabajadoras de centro de rehabilitación son vinculadas a proceso por muerte de interna

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    Trabajadoras de centro de rehabilitación son vinculadas a proceso por muerte de interna
    Por el delito de feminicidio, tres mujeres que trabajaban en un centro de rehabilitación fueron vinculadas a proceso por la muerte violenta de una interna que estaba a su cargo, en Nuevo León. FGJENL
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    Por el delito de feminicidio, tres mujeres que trabajaban en un centro de rehabilitación fueron vinculadas a proceso por la muerte violenta de una interna que estaba a su cargo, en Nuevo León. FGJENL
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    Por el delito de feminicidio, tres mujeres que trabajaban en un centro de rehabilitación fueron vinculadas a proceso por la muerte violenta de una interna que estaba a su cargo, en Nuevo León. FGJENL
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    Por el delito de feminicidio, tres mujeres que trabajaban en un centro de rehabilitación fueron vinculadas a proceso por la muerte violenta de una interna que estaba a su cargo, en Nuevo León. FGJENL

La mujer estaba anexada en el centro de rehabilitación en el cual presuntamente perdió la vida a manos de las ahora investigadas

MONTERREY, NL.- Por el delito de feminicidio, tres mujeres que trabajaban en un centro de rehabilitación fueron vinculadas a proceso por la muerte violenta de una interna que estaba a su cargo, en Nuevo León.

La Fiscalía General de justicia del estado informó del resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica de Brandalee “N”. de 23 años; Syamasundhar “N”, de 37 años y Monserrat “N”, de 26 años.

Los hechos por los cuales se les acusa ocurrieron el 26 de abril en un Centro de Rehabilitación denominado “Clínica MAR A.C”, ubicado en la colonia Fresno en el ayuntamiento de Apodaca.

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El juez estimó acreditada la participación de las presuntas en los hechos y dictó auto de vinculación a proceso, además de que impuso medida cautelar preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social Femenil del estado y fijó un plazo de mes y medio para el cierre de la investigación complementaria.

La víctima de los hechos es una mujer, de 24 años, de identidad protegida con las iniciales E.G.A, la cual permanecía ingresada en el Centro de Rehabilitación en el que laboraban las ahora investigadas.

Presuntamente, las mujeres habrían ejercido violencia mediante golpes contra la víctima y la inmovilizaron con ataduras, además de colocarle un objeto en la cavidad bucal y una venda con lo cual obstruyeron su respiración.

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Según la autopsia practicada en el Servicio Médico Forense, la víctima falleció de asfixia por sofocamiento.

Por los sucesos, las tres mujeres fueron vinculadas a proceso y cumplen la medida cautelar impuesta.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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