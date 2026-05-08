Trabajadoras de centro de rehabilitación son vinculadas a proceso por muerte de interna

MONTERREY, NL.- Por el delito de feminicidio, tres mujeres que trabajaban en un centro de rehabilitación fueron vinculadas a proceso por la muerte violenta de una interna que estaba a su cargo, en Nuevo León.

La Fiscalía General de justicia del estado informó del resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica de Brandalee “N”. de 23 años; Syamasundhar “N”, de 37 años y Monserrat “N”, de 26 años.

Los hechos por los cuales se les acusa ocurrieron el 26 de abril en un Centro de Rehabilitación denominado “Clínica MAR A.C”, ubicado en la colonia Fresno en el ayuntamiento de Apodaca.