Caerá 3.7% valor de granos en México pese a incremento en cosecha de 2026

Los productores mexicanos de granos prevén aumentar la siembra este año, aunque el valor de su producción registraría una caída.

Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), se estima una producción de 36,5 millones de toneladas, pero con una baja anual de 3,7 por ciento en su valor.

César Flores, analista del GCMA, explicó que factores como el tipo de cambio y la sobreoferta en mercados clave —especialmente Estados Unidos, que alcanzaría niveles récord— presionan a la baja los precios de cultivos como maíz, trigo y sorgo.