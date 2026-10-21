Caída de bastón provoca cortocircuito en el Metro Zaragoza; hay tres lesionados

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Caída de bastón provoca cortocircuito en el Metro Zaragoza; hay tres lesionados
    El incidente ocurrió en la Línea 1 durante las horas de mayor afluencia; dos personas sufrieron quemaduras y una más resultó herida tras una caída, por lo que fueron trasladadas a un hospital. FOTO: REDES SOCIALES

El incidente ocurrió en la Línea 1 durante las horas de mayor afluencia; dos personas sufrieron quemaduras y una más resultó herida tras una caída.

Un cortocircuito provocado por la caída de un bastón a las vías de la estación Zaragoza del Metro de la Ciudad de México dejó tres personas lesionadas y ocasionó retrasos en el servicio de la Línea 1.

Sindicato del Metro alerta por deterioro de la Línea A y pide recursos para evitar suspensión del servicio

El incidente se registró durante la mañana, en un horario de alta afluencia de usuarios, luego de que el objeto entrara en contacto con la barra electrificada que suministra energía a los trenes.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), dos personas sufrieron quemaduras, mientras que una tercera presentó lesiones por una caída. Los afectados recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital.

¿QUÉ PASÓ EN LA ESTACIÓN ZARAGOZA DEL METRO?

El STC informó que el cortocircuito ocurrió cuando un bastón cayó en la zona de vías y tocó la barra que proporciona energía eléctrica a los trenes.

El contacto provocó una falla que interrumpió temporalmente la operación y generó retrasos en la circulación de las unidades de toda la Línea 1.

La situación ocurrió mientras numerosos pasajeros utilizaban el servicio, lo que afectó sus traslados durante las primeras horas del día.

Tras conocer lo sucedido, el organismo coordinó la llegada de personal de Seguridad Industrial e Higiene, así como de una ambulancia para atender a las personas lesionadas.

TRES PERSONAS FUERON TRASLADADAS A UN HOSPITAL

Según la tarjeta informativa del Metro, dos de los afectados presentaron quemaduras derivadas del incidente eléctrico, mientras que otra persona sufrió lesiones al caer.

Los tres recibieron atención y fueron llevados a un hospital para su valoración médica.

Además, el Sistema de Transporte Colectivo activó el seguro que brinda cobertura al Metro para atender el caso conforme a los procedimientos correspondientes.

La información oficial no detalla la identidad de las personas lesionadas ni la gravedad específica de sus heridas.

METRO EXHORTA A EVITAR LA CAÍDA DE OBJETOS A LAS VÍAS

Después del incidente en Zaragoza, el STC hizo un llamado a los usuarios para evitar que pertenencias u otros objetos caigan a las vías.

La dependencia advirtió que el contacto con la barra electrificada puede provocar cortocircuitos, afectar la circulación de los trenes y poner en riesgo la integridad de los pasajeros.

Lluvias causan deslave muy cerca de la construcción de la línea 4 del Metro de Monterrey

Este tipo de situaciones también puede generar interrupciones y retrasos que afectan a quienes utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos, escuelas y otros destinos.

El organismo recordó la importancia de mantener precauciones en los andenes y solicitar apoyo del personal del Metro cuando algún objeto caiga a la zona de vías, en lugar de intentar recuperarlo por cuenta propia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Metro
Transporte

Localizaciones


Ciudad de México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

Chihuahua, un pantano de simulaciones de justicia

La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal.

’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
La Fiscalía aportó cerca de 150 datos de prueba y la próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario.

Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?
La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
Santos Laguna buscará ante Pumas su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia de los Guerreros dentro de los torneos cortos.

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX