Caída de bastón provoca cortocircuito en el Metro Zaragoza; hay tres lesionados

Un cortocircuito provocado por la caída de un bastón a las vías de la estación Zaragoza del Metro de la Ciudad de México dejó tres personas lesionadas y ocasionó retrasos en el servicio de la Línea 1.

El incidente se registró durante la mañana, en un horario de alta afluencia de usuarios, luego de que el objeto entrara en contacto con la barra electrificada que suministra energía a los trenes.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), dos personas sufrieron quemaduras, mientras que una tercera presentó lesiones por una caída. Los afectados recibieron atención médica y fueron trasladados a un hospital.

¿QUÉ PASÓ EN LA ESTACIÓN ZARAGOZA DEL METRO?

El STC informó que el cortocircuito ocurrió cuando un bastón cayó en la zona de vías y tocó la barra que proporciona energía eléctrica a los trenes.

El contacto provocó una falla que interrumpió temporalmente la operación y generó retrasos en la circulación de las unidades de toda la Línea 1.

La situación ocurrió mientras numerosos pasajeros utilizaban el servicio, lo que afectó sus traslados durante las primeras horas del día.

Tras conocer lo sucedido, el organismo coordinó la llegada de personal de Seguridad Industrial e Higiene, así como de una ambulancia para atender a las personas lesionadas.

TRES PERSONAS FUERON TRASLADADAS A UN HOSPITAL

Según la tarjeta informativa del Metro, dos de los afectados presentaron quemaduras derivadas del incidente eléctrico, mientras que otra persona sufrió lesiones al caer.

Los tres recibieron atención y fueron llevados a un hospital para su valoración médica.

Además, el Sistema de Transporte Colectivo activó el seguro que brinda cobertura al Metro para atender el caso conforme a los procedimientos correspondientes.

La información oficial no detalla la identidad de las personas lesionadas ni la gravedad específica de sus heridas.

METRO EXHORTA A EVITAR LA CAÍDA DE OBJETOS A LAS VÍAS

Después del incidente en Zaragoza, el STC hizo un llamado a los usuarios para evitar que pertenencias u otros objetos caigan a las vías.

La dependencia advirtió que el contacto con la barra electrificada puede provocar cortocircuitos, afectar la circulación de los trenes y poner en riesgo la integridad de los pasajeros.