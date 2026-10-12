Sindicato del Metro alerta por deterioro de la Línea A y pide recursos para evitar suspensión del servicio

La rehabilitación de la Línea A del Metro de la Ciudad de México se convirtió en una exigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), que pidió a las y los diputados federales destinar los recursos necesarios para atender el deterioro de esta ruta.

La organización, encabezada por Fernando Espino, advirtió que las condiciones actuales de la línea representan un motivo de preocupación por los posibles riesgos para los miles de pasajeros que utilizan diariamente este medio de transporte entre la capital del país y el Estado de México.

En un comunicado, el sindicato señaló que la falta de atención oportuna a las deficiencias podría derivar en la suspensión del servicio en aquellos tramos donde no existan condiciones adecuadas para operar.

SINDICATO DEL METRO PIDE PRESUPUESTO PARA LA LÍNEA A

El SNTSTC hizo un llamado a legisladores federales de todas las fuerzas políticas para que, dentro de sus atribuciones, asignen los recursos presupuestales indispensables para llevar a cabo una rehabilitación integral de la Línea A.

De acuerdo con la organización, la intervención no debe limitarse a mejorar la calidad del servicio, sino que también debe priorizar la prevención de accidentes y la protección de la integridad de usuarios y trabajadores.

El sindicato destacó que invertir en el mantenimiento del Metro es una responsabilidad social, debido a que millones de personas dependen de este sistema para trasladarse a sus empleos, escuelas y otras actividades cotidianas.