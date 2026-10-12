Sindicato del Metro alerta por deterioro de la Línea A y pide recursos para evitar suspensión del servicio
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El SNTSTC solicitó a la Cámara de Diputados presupuesto para rehabilitar la Línea A del Metro, que conecta Pantitlán con La Paz.
La rehabilitación de la Línea A del Metro de la Ciudad de México se convirtió en una exigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), que pidió a las y los diputados federales destinar los recursos necesarios para atender el deterioro de esta ruta.
La organización, encabezada por Fernando Espino, advirtió que las condiciones actuales de la línea representan un motivo de preocupación por los posibles riesgos para los miles de pasajeros que utilizan diariamente este medio de transporte entre la capital del país y el Estado de México.
En un comunicado, el sindicato señaló que la falta de atención oportuna a las deficiencias podría derivar en la suspensión del servicio en aquellos tramos donde no existan condiciones adecuadas para operar.
SINDICATO DEL METRO PIDE PRESUPUESTO PARA LA LÍNEA A
El SNTSTC hizo un llamado a legisladores federales de todas las fuerzas políticas para que, dentro de sus atribuciones, asignen los recursos presupuestales indispensables para llevar a cabo una rehabilitación integral de la Línea A.
De acuerdo con la organización, la intervención no debe limitarse a mejorar la calidad del servicio, sino que también debe priorizar la prevención de accidentes y la protección de la integridad de usuarios y trabajadores.
El sindicato destacó que invertir en el mantenimiento del Metro es una responsabilidad social, debido a que millones de personas dependen de este sistema para trasladarse a sus empleos, escuelas y otras actividades cotidianas.
¿QUÉ REQUIERE LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA A?
Entre las necesidades técnicas que requieren atención, el sindicato identificó varios componentes fundamentales para el funcionamiento de la ruta.
Los trabajos deben contemplar la rehabilitación del sistema de catenaria, las vías, los equipos auxiliares, las instalaciones eléctricas y los sistemas de comunicación.
La organización explicó que estas necesidades forman parte de un conjunto más amplio de deficiencias que requieren recursos suficientes, planeación técnica y coordinación institucional.
También subrayó que atenderlas oportunamente permitiría prevenir incidentes que pudieran comprometer la operación del servicio y la seguridad de quienes utilizan las instalaciones.
¿PODRÍAN SUSPENDER EL SERVICIO EN LA LÍNEA A?
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la posibilidad de interrumpir el servicio en los tramos que no cuenten con condiciones adecuadas de seguridad.
El SNTSTC advirtió que, si las deficiencias persisten sin una solución oportuna, las y los trabajadores podrían suspender preventivamente la operación en las zonas donde identifiquen riesgos.
El sindicato aclaró que esta postura responde, según su comunicado, a la responsabilidad profesional de los trabajadores y no a una amenaza o medida de presión injustificada.
LÍNEA A DEL METRO: UNA RUTA CLAVE PARA EL VALLE DE MÉXICO
La Línea A conecta la estación Pantitlán, en la Ciudad de México, con La Paz, en el Estado de México. Por su recorrido, constituye una alternativa de movilidad para quienes viajan diariamente entre ambas entidades.
Ante este panorama, el sindicato reiteró su disposición para aportar experiencia y conocimientos técnicos en los trabajos de rehabilitación.
La organización insistió en que la intervención debe realizarse sin más demoras y que la seguridad de los pasajeros y del personal debe mantenerse como una prioridad.