Lluvias causan deslave muy cerca de la construcción de la línea 4 del Metro de Monterrey

Especialistas consultados advirtieron que esto es un riesgo temprano para la estructura al señalar que ya tiene un deterioro cuando aún no cuenta con cargas extras, como las que recibirá cuando entre en operación el Metro.

Lluvias causan deslave de 220 metros en Constitución; dañan Parque Lineal y dejan pilares de Línea 4 a 44 cm del Río Santa Catarina .

“En realidad lo hicieron mal. Si no, no se hubiera caído (el talud)”, señaló un experto.

“Si sigue lloviendo y se empieza a erosionar más”, explicó, “ese talud se puede -no que se vaya a caer-, pero sí se puede quedar expuesta la cimentación.

“No creo, la verdad, que el Metro se colapse”, agregó, “(pero) puede sufrir un daño estructural”.

Otro especialista señaló que obras como ese viaducto deben contar con precisión milimétrica porque el monorriel que recorrerá el viaducto requiere de exactitud.

“De que se colapse, no creo, porque en teoría sí está muy profunda la cimentación”, consideró el experto.

“Esto es un llamado de atención”, afirmó.

Para determinar un riesgo mayor, enfatizó, es necesario conocer la memoria de cálculo implementada por la empresa Mota Engil, encargada de la obra.

“Si no se soluciona, pierde estabilidad a la larga”, advirtió.

Los expertos, que cuentan con décadas de experiencia en obras, coincidieron en que la solución para este daño es que se instale una estructura de retención que permita un soporte de cargas múltiples, tales como lluvia, corrientes y viento, no sólo carga vertical.

“Debe buscarse una solución contundente”, recalcó un estructurista.

“Esto es como el cuerpo humano”, ejemplificó, “si le quita un dedo al pie, el cuerpo se desbalancea”.

El deslave ocurrió ayer a un costado de la Avenida Constitución a la altura de Venustiano Carranza.

En el sitio, una pipa quedó “volando” cuando al tratar de circular provocó el deslave, según versión de los trabajadores.

A las 13:00 horas, la constructora utilizó maquinaria pesada para rescatar a la unidad.

EL NORTE recorrió la zona afectada y realizó las mediciones, aunque podrían variar en los próximos días porque las lluvias continuarán.

Este sitio se localiza a unos 300 metros de la zona donde las columnas de la Línea 4 perforaron y dañaron el drenaje pluvial subterráneo, hecho revelado en octubre del 2025 por EL NORTE y que aún no se repara, pese a las promesas del Gobierno del Estado y Mota Engil.

Esta afectación se suma a decenas más encontradas en la zona, incluidas obstrucciones a bocatormentas y daños en el Puente Cuauhtémoc.

La Administración del Gobernador Samuel García reporta un gasto de 262.6 millones de pesos en el Parque Lineal, que se inauguró el 10 de junio pasado y ha generado polémica por resultar con daños prácticamente cada vez que llueve.