Caída ‘dominó’ en escaleras de la estación Ciudad Deportiva del Metro CDMX deja 12 lesionados

Doce personas resultaron lesionadas este 9 de diciembre tras caer en una escalera electromecánica de la estación Ciudad Deportiva, en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México. Informes recientes indican que tres afectados serán trasladadas a hospitales para valoración médica.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente inició cuando un usuario, que transportaba bultos voluminosos, perdió el equilibrio y provocó un ‘efecto dominó’ que arrastró a otros pasajeros.

Personal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Seguridad Industrial e Higiene acudió de inmediato para brindar apoyo y coordinar la atención.