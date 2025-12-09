Caída ‘dominó’ en escaleras de la estación Ciudad Deportiva del Metro CDMX deja 12 lesionados
El director general del Metro, Adrián Rubalcava, solicitó a las áreas operativas un informe detallado del incidente y del seguimiento que recibirán los afectados por parte de la aseguradora
Doce personas resultaron lesionadas este 9 de diciembre tras caer en una escalera electromecánica de la estación Ciudad Deportiva, en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México. Informes recientes indican que tres afectados serán trasladadas a hospitales para valoración médica.
De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente inició cuando un usuario, que transportaba bultos voluminosos, perdió el equilibrio y provocó un ‘efecto dominó’ que arrastró a otros pasajeros.
Personal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Seguridad Industrial e Higiene acudió de inmediato para brindar apoyo y coordinar la atención.
ESCALERA DEL METRO YA OPERA CON NORMALIDAD
El director general del Metro, Adrián Rubalcava, solicitó a las áreas operativas un informe detallado del incidente y del seguimiento que recibirán los afectados por parte de la aseguradora, además de la atención personalizada a través del área de atención al usuario.
La institución reiteró el llamado a los usuarios para utilizar correctamente las escaleras electromecánicas y así evitar nuevos accidentes.
ESTO ES LO QUE NO DEBES HACER EN UNA ESCALERA ELECTROMECÁNICA
Hay miles de formas de utilizar incorrectamente la escalera electromecánica, muchas de ellas tienen que ver con lo cotidiano. Por ello, VANGUARDIA reitera que no debes hacer esto para evitar incidentes como el del Metro de la CDMX:
* No corras ni camines: La escalera no está diseñada para el movimiento activo. Permanece quieto en el centro del escalón.
* No te sientes: No te sientes en los escalones ni te apoyes o sientes en el pasamanos o la barandilla.
* No te apoyes en los laterales (zócalo/faldón): Mantén tus pies y cuerpo alejados de las partes fijas laterales de la escalera, especialmente donde se encuentran los cepillos de seguridad.
* No mires hacia atrás: Mantente mirando hacia adelante y sujetándote del pasamanos.
* No juegues ni saltes: Evita cualquier tipo de juego, saltos o correr en sentido contrario a la marcha.
* No toques el botón de parada sin emergencia: El botón de parada es solo para emergencias o accidentes graves.
* No utilices el móvil o leas al entrar/salir: Presta atención al subir y, sobre todo, al bajar de la escalera para evitar tropiezos en la placa peine.
Hacer un correcto uso garantizará tu seguridad y la de los demás usuarios.