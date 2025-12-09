Libro de AMLO, ‘Grandeza’, llegó al Senado; sería regalo de Adán Augusto a legisladores de Morena

Alrededor de 17 mil ejemplares del nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ‘Grandeza’, llegaron a las oficinas del Senado de la República, para ser repartidos entre los 67 legisladores de Morena, como un ‘regalo navideño’.

Según lo que se ha reportado, se trata de una acción gestionada y financiada por el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López, quien ‘obsequió’ a cada senador 260 libros.

La entrega de los libros se realizó a lo largo de esta semana, luego de que el pasado viernes 5 de diciembre arribara al recinto un camión cargado con cientos de cajas de la Editorial Planeta.

El medio El Universal describió que los paquetes fueron descargados mediante el uso de “diablitos” y trasladados hasta las oficinas de los senadores, ubicadas en los pisos 3 y 4 del edificio situado en la zona de Reforma e Insurgentes.