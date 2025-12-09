Libro de AMLO, ‘Grandeza’, llegó al Senado; sería regalo de Adán Augusto a legisladores de Morena
En total se repartieron 17 mil 420 ejemplares del nuevo libro del expresidente AMLO, como ‘regalo navideño’ por parte del coordinador de la bancada de Morena
Alrededor de 17 mil ejemplares del nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ‘Grandeza’, llegaron a las oficinas del Senado de la República, para ser repartidos entre los 67 legisladores de Morena, como un ‘regalo navideño’.
Según lo que se ha reportado, se trata de una acción gestionada y financiada por el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López, quien ‘obsequió’ a cada senador 260 libros.
La entrega de los libros se realizó a lo largo de esta semana, luego de que el pasado viernes 5 de diciembre arribara al recinto un camión cargado con cientos de cajas de la Editorial Planeta.
El medio El Universal describió que los paquetes fueron descargados mediante el uso de “diablitos” y trasladados hasta las oficinas de los senadores, ubicadas en los pisos 3 y 4 del edificio situado en la zona de Reforma e Insurgentes.
REPARTEN EN TOTAL 17 MIL 420 LIBROS DE AMLO ENTRE MORENISTAS
La distribución consistió en 13 cajas por legislador con 20 ejemplares en su interior. De esta forma, cada senador acumuló un total de 260 libros, alcanzando la cifra total de 17 mil 420 ejemplares dentro del grupo parlamentario.
Cada uno de los lotes estuvo acompañado por una tarjeta con el mensaje: “Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”. La remesa fue recibida sin previo aviso, pero con evidente intención de garantizar una distribución masiva del material.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, la intención compartida por los legisladores es que las copias puedan llegar al público como parte de los obsequios que tradicionalmente se otorgan en estas fechas.
SENADOR AFIRMA HABER COMPRADO LIBROS CON SUS PROPIOS RECURSOS
En una entrevista para la prensa, Eugenio Segura confirmó que los lotes de libros recibidos fueron adquiridos con sus propios recursos: “Yo tengo 10 cajas [...] El libro de ‘Grandeza’ está en 600 pesos”, dijo.
Mientras que el legislador Manuel Huerta señaló que él no pagó por los ejemplares. Por su parte, senadoras de oposición, acusaron que la compra de los libros se realizó con dinero del erario.