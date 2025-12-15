Concreta Citi la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo

Citi anunció el cierre de la venta de una participación accionaria de 25 por ciento en Grupo Financiero Banamex a una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata.

Como parte de este acuerdo, con efecto inmediato, Fernando Chico Pardo asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex.

La operación, que se anunció en septiembre, recibió todas las autorizaciones necesarias de los reguladores financieros y de competencia mexicanos y se han cumplido todas las condiciones de cierre.

“El cierre de esta operación nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos.

“También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas”, dijo Jane Fraser, presidenta y CEO de Citi, en un comunicado.

Fernando Chico Pardo comentó que el cierre de esta operación da inicio a su camino como el accionista individual privado más grande de Banamex, y se asegurará de mantener a la institución financiera como un pilar del futuro de México.

Citi aclaró que cualquier decisión relacionada con el cronograma y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex continuará guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias.