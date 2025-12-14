Guerra comercial y aranceles frenan crecimiento de la economía mexicana

CDMX.- El Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) advirtió que la creciente preocupación por la política comercial mundial ha sido el principal factor que ha afectado el desempeño de la economía mexicana y ha provocado una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento para este año.

De acuerdo con el organismo, inicialmente se esperaba que la economía nacional creciera alrededor de 1% en 2025; sin embargo, las nuevas proyecciones se ubican por debajo de ese nivel, en un contexto marcado por el aumento del proteccionismo y la adopción de políticas arancelarias en diversas regiones del mundo.

El CEESP señaló que, aunque para 2026 se anticipa una modesta recuperación de la actividad económica global, es probable que el crecimiento continúe debilitado debido a la persistencia de la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, las cuales podrían extenderse hacia el próximo año.

Desde la perspectiva del órgano asesor económico del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resulta fundamental que las autoridades impulsen la confianza mediante políticas públicas transparentes y sostenibles, que permitan enfrentar los retos del comercio internacional y generen un entorno de certidumbre jurídica y reglas claras para la inversión.

El consenso del sector privado estima que la economía mexicana crecerá apenas 0.4% en 2025, de acuerdo con la encuesta quincenal que realiza Citi entre más de 30 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis. A principios de enero, dicha encuesta proyectaba un avance de 1.2%.

Entre las instituciones con perspectivas más pesimistas se encuentran Scotiabank y Valmex Casa de Bolsa, que prevén un crecimiento de apenas 0.1% para este año. En contraste, Bank of America se posiciona como el más optimista, al anticipar un incremento de 0.6%.

Para 2026, el consenso estima que la economía mexicana podría crecer 1.3%. En este escenario, Scotiabank mantiene la proyección más baja, con un avance de 0.6%, mientras que Banorte presenta la expectativa más favorable, con un crecimiento estimado de 1.8%.

El CEESP subrayó que, en un entorno internacional adverso, la consolidación del Estado de derecho, la certidumbre regulatoria y el fortalecimiento de la confianza empresarial serán elementos clave para mejorar las perspectivas de crecimiento económico del país. Con información de El Universal