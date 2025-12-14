Guerra comercial y aranceles frenan crecimiento de la economía mexicana

Noticias
/ 14 diciembre 2025
    Guerra comercial y aranceles frenan crecimiento de la economía mexicana
    El consenso del sector privado estima que la economía mexicana crecerá apenas 0.4% en 2025. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Aranceles

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Ceesp

Advierten que el entorno internacional, marcado por tensiones comerciales y políticas proteccionistas, ha deteriorado las perspectivas de crecimiento económico

CDMX.- El Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) advirtió que la creciente preocupación por la política comercial mundial ha sido el principal factor que ha afectado el desempeño de la economía mexicana y ha provocado una revisión a la baja en las expectativas de crecimiento para este año.

De acuerdo con el organismo, inicialmente se esperaba que la economía nacional creciera alrededor de 1% en 2025; sin embargo, las nuevas proyecciones se ubican por debajo de ese nivel, en un contexto marcado por el aumento del proteccionismo y la adopción de políticas arancelarias en diversas regiones del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC traslada a 25 reos en penales de Michoacán a prisiones federales: Harfuch

El CEESP señaló que, aunque para 2026 se anticipa una modesta recuperación de la actividad económica global, es probable que el crecimiento continúe debilitado debido a la persistencia de la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, las cuales podrían extenderse hacia el próximo año.

Desde la perspectiva del órgano asesor económico del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resulta fundamental que las autoridades impulsen la confianza mediante políticas públicas transparentes y sostenibles, que permitan enfrentar los retos del comercio internacional y generen un entorno de certidumbre jurídica y reglas claras para la inversión.

TE PUEDE INTERESAR: Millones públicos para exempleados del IFT desatan controversia

El consenso del sector privado estima que la economía mexicana crecerá apenas 0.4% en 2025, de acuerdo con la encuesta quincenal que realiza Citi entre más de 30 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis. A principios de enero, dicha encuesta proyectaba un avance de 1.2%.

Entre las instituciones con perspectivas más pesimistas se encuentran Scotiabank y Valmex Casa de Bolsa, que prevén un crecimiento de apenas 0.1% para este año. En contraste, Bank of America se posiciona como el más optimista, al anticipar un incremento de 0.6%.

TE PUEDE INTERESAR: Avance agroindustrial arrasa miles de hectáreas de selva en Yucatán

Para 2026, el consenso estima que la economía mexicana podría crecer 1.3%. En este escenario, Scotiabank mantiene la proyección más baja, con un avance de 0.6%, mientras que Banorte presenta la expectativa más favorable, con un crecimiento estimado de 1.8%.

El CEESP subrayó que, en un entorno internacional adverso, la consolidación del Estado de derecho, la certidumbre regulatoria y el fortalecimiento de la confianza empresarial serán elementos clave para mejorar las perspectivas de crecimiento económico del país. Con información de El Universal

Temas


Aranceles

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Ceesp

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De acuerdo con EU, el objetivo continúa siendo frenar el tráfico principalmente de fentanilo hacia ese país.

Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera
Sheinbaum indicó que no existe inconveniente en transparentar la información.

‘Estamos cerrando filiales que no tienen sentido’: Sheinbaum
La prohibición replica fracasos históricos como la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, favoreciendo el contrabando y la corrupción.

La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado
Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán

Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán
Donald Trump, quien aparece en la imagen junto a Susie Wiles, ha ordenado destruir una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia. FOTO:

Donald Trump destruirá más lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete
El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, se reúne con Ahmed al Ahmed en el Hospital St. George de Sídney.

Primer ministro de Australia visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, el ‘héroe australiano’ del tiroteo de Sídney
El cambio de estrategia para redirigir inversiones y asegurar compras en los siguientes años obedece al bajo consumo de los VE y a las políticas de Trump.

Ford cambia estrategia por baja demanda de eléctricos, señal alerta a Industria Automotriz
Naveed Akram, de 24 años, el joven sospechoso de disparar el domingo junto a su padre contra un acto de celebración de la comunidad judía en Sídney, salió del coma.

Despierta del coma el joven sospechoso de perpetrar con su padre el atentado de Sídney