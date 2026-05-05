Cámaras y máquinas tragamonedas del cártel en toda Sinaloa

Según las acusaciones de Estados Unidos, el gobierno actual de Sinaloa colaboró con la facción de Los Chapitos, presuntamente liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, para asegurar la gobernatura y así brindar información y protección al narcotráfico de la región.

Aunque el conflicto entre cárteles siempre ha estado presente en la región, desde el 9 de septiembre del 2024, con la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, los enfrentamientos armados escalaron súbitamente. Expertos destacan que dichas erupciones de violencia se ocasionaron por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa, siendo estas Los Chapitos y la Mayiza.

Desde las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hacia los funcionarios del gobierno de Sinaloa, donde se incluían al gobernador Rubén Rocha Moya, al edil de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza Cazarez, el interés de los medios ha regresado a debatir la situación de inseguridad en el estado sinaloense.

Sin embargo, analistas y comentaristas, como el podcast ‘Hablemos con Denise Maerker’, han puesto en discusión y debate temas relacionados con la naturalización de la violencia, de la corrupción política y de la narcocultura en la identidad sinaloense. En dicho podcast, en el episodio 31, del 5 de mayo, titulado: La sombra del narcotráfico en Sinaloa: Hablemos con Adrián López, se dialogaron temáticas que buscan subrayar la presencia del narco en el estado de Sinaloa, pero no como un fenómeno externo, sino como algo ya intrínseco en el desarrollo del estado.

CÁMARAS DE VIGILANCIA Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

En el episodio 31 del podcast ‘Hablemos con Denise Maerker’ se tuvo como invitado al periodista Adrián López Ortiz, residente en Culiacán, Sinaloa, director general de Noroeste Media y ganador del Premio Nacional de Periodismo 2024 por el artículo Culiacán, la mentira que nos trajo aquí.

Durante la conversación, se analiza la historia de la captura del Mayo Zambada, al igual que se destacan las participaciones de personajes políticos y de gobierno en eventos cruciales del cártel, como Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad de Sinaloa y exalcalde de Culiacán por el Partido Sinaloense.

En la conversación de puntos cruciales de la historia del cártel en Sinaloa, se puso en cuestión por qué la facción de los Chapitos traiciona al Mayo Zambada. Según Adrián López, las maquinaciones de los hijos del Chapo pudieron deberse a un choque generacional con el liderazgo de Zambada, tras la ausencia de El Chapo Guzmán.

El periodista explicó que los Chapitos, de manera documentada, mostraron mayor interés y control sobre la droga sintética, como el fentanilo. Sin embargo, Adrián López apunta que la lógica expansionista de Los Chapitos no se limitó al narcotráfico, sino que se expandió a una ‘lógica mafiosa’.

Según Adrián López, la pandemia del COVID-19 fue el escenario para que Los Chapitos tomaran control de varios aspectos en Sinaloa, como la implementación de cámaras de vigilancia clandestina, el robo de vehículos y la venta de alcohol ilegal por la Ley Seca en tiempos de cuarentena.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública, se han desconectado 2,600 dispositivos de vigilancia clandestina, especialmente en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato.

Por su parte, las máquinas tragamonedas se han vuelto un financiamiento clave para el cártel. Medios de información han colaborado en que cada una de estas máquinas de azar proporcione ganancias millonarias a la respectiva facción. Se ha complementado que dichas máquinas son puntos de disputa armada entre Los Chapitos y la Mayiza, siendo un negocio impuesto en comercios locales para solventar el cobro de piso.

Adrián López aseguró que, a la par de la desconfianza que existe entre el gobierno estatal y el federal, las cámaras de vigilancia clandestinas no fueron detectadas por las autoridades locales. Agregó que esto mismo ocurrió en los puntos clandestinos de azar, donde se volvían sitios de ventas de droga y prostitución.

El periodista señaló que existía un conocimiento previo de estas estrategias de mafia por parte de la ciudadanía sinaloense. ‘Estaban todos estos elementos ahí. Por eso que ahora tengamos una acusación de esta gravedad, no debería de sorprender.’ afirmó Adrián López, en relación a las acusaciones de Estados Unidos a los funcionarios de gobierno de Sinaloa.

En su charla, Adrián López destacó que un factor importante es que las acusaciones se dieron con un gobernador en funciones, el cual había recibido el ‘espaldarazo’ de la presidencia de AMLO y de la presidencia de Sheinbaum. Sin embargo, aseveró que en dos años simultáneos, la Secretaría de Defensa ha tenido que acudir a Sinaloa por cuestiones de inseguridad, durante la gobernatura de Rocha Moya.

TOMA DE LICENCIAS Y SUSTITUCIONES EN EL GOBIERNO DE SINALOA

Tras las acusaciones iniciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tres funcionarios de gobierno de Sinaloa han tomado licencias de sus cargos, presuntamente, para no obstaculizar la investigación de la FGR ante las denuncias.

El presidente municipal de Culiacán, capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil, tomó su licencia el primero de mayo; fue sustituido por Ana Miriam Ramos Villarreal.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó su licencia también el primero de mayo. Actualmente, la gobernadora interina es Yeraldine Bonilla Valverde.