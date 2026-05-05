Dámaso Castro Saavedra toma licencia de su cargo como vicefiscal de Sinaloa

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    Dámaso Castro Saavedra toma licencia de su cargo como vicefiscal de Sinaloa
    El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, toma una licencia de su cargo, tras acusaciones de Estados Unidos Cuarto Oscuro

Dámaso Castro, junto con otros 9 funcionarios sinaloenses, fueron acusados por los Estados Unidos de colaborar con el cártel de Los Chapitos

El 5 de mayo se reportó que el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro, ha pedido una licencia de su cargo, tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.

El informe oficial fue emitido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Según la misma institución, Dámaso Castro presentó la solicitud de dejar su cargo temporalmente. Se argumentó con fundamentos de la Constitución Política de México, de la Constitución Local y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Previamente, la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó de manera pública que estaba buscando la posibilidad de remover temporalmente de su cargo al vicefiscal Castro para evitar la investigación de la FGR sobre las acusaciones de los Estados Unidos.

Damaso Castro se vuelve el tercer funcionario de Sinaloa en tomar una licencia de su cargo, tras las acusaciones estadounidenses. Siendo el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, y el entonces edil de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, los otros dos funcionarios que, al ser acusados, se retiraron de sus cargos políticos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/analizan-remover-a-vicefiscal-de-sinaloa-acusado-por-estados-unidos-JO20487718

Hasta el momento, no se ha informado quién será el reemplazo de Dámaso Castro. Actualmente, la gubernatura interina recayó en Yeraldine Bonilla Valverde, mientras que la sustituta de la presidencia municipal es Ana Miriam Ramos Villarreal.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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