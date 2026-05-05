Dámaso Castro Saavedra toma licencia de su cargo como vicefiscal de Sinaloa
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Dámaso Castro, junto con otros 9 funcionarios sinaloenses, fueron acusados por los Estados Unidos de colaborar con el cártel de Los Chapitos
El 5 de mayo se reportó que el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro, ha pedido una licencia de su cargo, tras las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.
El informe oficial fue emitido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Según la misma institución, Dámaso Castro presentó la solicitud de dejar su cargo temporalmente. Se argumentó con fundamentos de la Constitución Política de México, de la Constitución Local y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Previamente, la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó de manera pública que estaba buscando la posibilidad de remover temporalmente de su cargo al vicefiscal Castro para evitar la investigación de la FGR sobre las acusaciones de los Estados Unidos.
Damaso Castro se vuelve el tercer funcionario de Sinaloa en tomar una licencia de su cargo, tras las acusaciones estadounidenses. Siendo el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, y el entonces edil de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, los otros dos funcionarios que, al ser acusados, se retiraron de sus cargos políticos.
Hasta el momento, no se ha informado quién será el reemplazo de Dámaso Castro. Actualmente, la gubernatura interina recayó en Yeraldine Bonilla Valverde, mientras que la sustituta de la presidencia municipal es Ana Miriam Ramos Villarreal.