CAMe mantiene Fase 1 por contingencia ambiental en la CDMX y Edomex: Cuál es el ‘Hoy no circula’

La Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono permanece activa en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para este 11 de marzo, de acuerdo con la información que proporcionó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Esta advertencia se realizó con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes. TE PUEDE INTERESAR: Causa guerra en el Medio Oriente crisis de fertilizantes en México En este sentido, es importante destacar que, entre las medidas que se realizan, los ciudadanos deberán cumplir estrictamente con el ‘Hoy no circula’. CONTAMINACIÓN NO CEDE ANTE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO Según la CAMe, tras la revisión de los modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire, el sistema de circulación anticiclónica mantiene su influencia en el centro del país. Además de que la estabilidad atmosférica seguirá siendo moderada a fuerte y la radiación solar será intensa sobre el Valle de México. En cuanto a la temperatura estimada para el día de hoy, se prevé que suba rápidamente en las horas del día, llegando a los 28 y 29 grados Celsius. Ante estas condiciones, en conjunto con un viento débil y limitada ventilación atmosférica, se favorecerá la formación y acumulación del ozono, por lo que se estima calidad del aire Mala a Muy Mala.

SE ACTIVA ‘HOY NO CIRCULA’ Dentro de un horario de 05:00 a 22:00 horas, estos vehículos deberán suspender su circulación, únicamente para este 11 de marzo. En el debido caso de que la contingencia permanezca, las autoridades darán aviso sobre las nuevas medidas. 1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. 3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4. 4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. 5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON. 6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. 7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Mientras que las exenciones son: * Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. * Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rojo y terminación de placa diferente a 3 o 4. * Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica. * Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. * Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua. * Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. * Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente. * Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda. * Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.). * Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. * Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto. * Las motocicletas están exentas de la Fase I. La CAMe en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, comunicarán la evolución de la situación a través de sus canales oficiales, en punto de las 15:00 horas. TE PUEDE INTERESAR: Alertan contingencia ambiental en la Ciudad de México, el 10 de marzo MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN Mientras tanto, se recomienda a la población tomar las siguientes medidas de precacución: * Mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. * Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. * Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas. * Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. * Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados. * Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx , en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1. Para contribuir a reducir las emisiones, se recomienda lo siguiente: * Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes. * Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes. * Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado. * Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico. * Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

